PFDK Galatasaray ve Beşiktaş'ı ceza yağmuruna tuttu

Süper Lig'in 9. hafta maçlarında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), her iki takıma para cezası verilmesi yönünde bir karar aldı.

Ayrıca Beşiktaş'ın ikinci başkanı Engin Baltacı'ya derbi sonrasında hakemler ve diğer maç görevlileri hakkında yaptığı yorumlardan dolayı 200 bin TL para cezası verilirken, Galatasaray Sportif A.Ş. başkan yardımcısı Erden Timur da para cezasına çarptırıldı. Tİmur,, televizyon yayınlarında sportmenlik dışı davranışlar ile hakemler ve diğer müsabakanın görevlileri hakkında yapılan yorumlardan dolayı 200.000 TL. 30 gün diskalifiye ve 143 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PDFK) kararı şöyle:

1- Gazantep Futbol Kulübü A.Ş. ile Bitexen Antalyaspor Trendiyol Süper Lig'de 21 Ekim'de oynanan karşılaşmada sahaya çıkan taraftarın neden olduğu olay nedeniyle Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'ye 112 bin TL para cezası verilecek.

Aynı turnuvada Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'ye kural dışı seyircilerin stadyuma girmesine izin verildiği yönünde yönetim kuruluna rapor sunulmuş ancak iddia edilen disiplin ihlali unsurları bulunmadığından herhangi bir disiplin işlemi yapılmamıştır.

Aynı turnuvada Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. yetkilisi YILMAZ TEKİN'e, seyircilerin yasa dışı olarak stadyuma girmesine ilişkin talimatlara uymadığı gerekçesiyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Aynı turnuvada Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. hakemi İlhan İçten, seyircilerin yasa dışı olarak stadyuma girmesine ilişkin talimatları ihlal ettiği gerekçesiyle 15 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Aynı turnuvada Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. yetkilisi Hakan Aykanat'a da seyircilerin yasa dışı olarak stadyuma girmesine ilişkin talimatları ihlal ettiği gerekçesiyle 15 günlük hak mahrumiyeti cezası verildi.

2- Galatasaray A.Ş maçı. Galatasaray A.Ş. – BEŞİKTAŞ A.Ş. maçı 21 Ekim 2023 tarihindeki Trendyol Süper Lig turnuvasında Süper Lig ile TFF 1. Lig yayın talimatları 8/8 maddesimni ihlal eden fiiller için aynı Yönergenin 8/13. maddesine göre 150 bin TL para cezası verilecek.

Aynı müsabakada Galatasaray'ın taraftarlarının neden olmuş olduğu desteği nedeniyle FDT 53/3. Maddeye göre, 106-107, 106-107, 113-416, 113-416, 119-120 ve 119-120 numaralı bloklarda bulunan seyircilere bloke uygulanarak ev sahibi kulüple bir sonraki maça giremeyecekler.

Aynı turnuvada Galatasaray A.Ş.'nin spor malzemeleri yönetmeliğini ihlal ettiği gerekçesiyle kendisine uyarı cezası verildi.

3- 21 Ekim 2023'te Galatasaray A.Ş. – BEŞİKTAŞ A.Ş maçında BEŞİKTAŞ A.Ş, takım olarak sportmenlik dışı davranıştan dolayı 36 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Aynı maçta BEŞİKTAŞ A.Ş. Taraftarların kötü tezahüratları ve kulübe konuk oldukları turnuvada bu eylemin aynı sezonda 3. kez yapılması nedeniyle 140.000.-TL para cezasına çarptırmasına FDT 53/3. maddeye göre, misafir trübündeki 419-420 numaralı bloklarında kötü tezahürat yapan seyircilerin, elektronik bilet çerçevesinde kartları bloke edilerek bir sonraki davetli kulüp oldukları müsabakaya katılmaları engellenecek.

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin FDT'si, hayranlar tarafından kışkırtıldı, 8/53. Madde kapsamında kötü ve kaba tezahürat yapmaktan 520 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Aynı maçta BEŞİKTAŞ A.Ş. Sahada taraftarların sebep olduğu olay nedeniyle 168 bin TL para cezasına çarptırıldı.

BEŞİKTAŞ A.Ş. hakemler ve diğer maç görevlilerine ilişkin açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3 maddesine uymak zorundadır. FDT'nin 13. maddesinin hüküm ve uygulamasına göre 200.000.-TL (oy çokluğuyla) idari para cezasına çarptırılacak.

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin başkanı AHMET NUR ÇEBİ, hakemler ve diğer müsabaka görevlilerine ilişkin açıklamaları nedeniyle Yönetim Kurulumuz'a tanıtılmış olsa da; İddia edilen disiplin suçunun unsurları oluşmadığından CEZA VERİLMESİNDE HERHANGİ BİR ROLÜ YOKTUR,

BEŞİKTAŞ A.Ş. ENGİN BALTACI menajerinin hakemler ve diğer maç görevlileri ile ilgili açıklamaları nedeniyle FDT'den 38/2. FDT'nin 13. maddesinin hüküm ve uygulamasına göre kendisine 200.000.-TL (çoğunluk oyu) para cezası verilecek.

4- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’de, Trendiyol Süper Ligi 21 Ekim 2023'te oynadığı Kayserispor - Çaykur Rizespor maçında taraftarlarının kötü ve kaba tezahüratları nedeniyle ve bu davranışın konuk kulüp olduğu ligde aynı sezonda ikinci kez yapılması nedeniyle 80.000.-TL para cezasına çarptırıldığı, 53/ FDT'nin 3'ü. Maddeye göre misafir trübünde A blok seyircilerinin kötü tezahürat yapan seyircilerinin kartları elektronik bilet çerçevesinde bloke edilerek bir sonraki davetli kulüp oldukları müsabakaya katılmaları engellenecek.

5- GALATASARAY A.Ş. FDT 38/2, 36/1-b ve 10/2, teknik direktör ERDEN TİMUR'un 17 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan bir televizyon programında yaptığı konuşmada hakemler ve diğer maç görevlilerini endişelendiren sportmenlik dışı davranışları nedeniyle; yazılara göre 30 günlük hak mahrumiyeti ve 143 bin TL para cezasına çarptırılmasına karar verildi.