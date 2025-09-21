Palut: Kocaelispor 1-1 Çaykur Rizespor — Alınan Puanı Kazanç Sayıyoruz

İlhan Palut, Kocaelispor ile 1-1 biten maçta kötü performansa rağmen bir puanı kazanç saydıklarını, penaltı iddiasını reddettiğini ve Ali Sowe'yi uyardığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 21:16
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, maçın ardından takım performansını ve yaşanan tartışmaları değerlendirdi.

Maç Değerlendirmesi

Palut, karşılaşmanın ilk 30 dakikasında takımının ciddi anlamda geri düştüğünü, rakibe net pozisyon vermediklerini ancak topu çok kolay kaybettiklerini söyledi. Maçın başında Kocaelispor'un motivasyonunun yüksek olduğunu belirten Palut, bu bölümde sahada zorlanan bir görüntü verdiklerini ve iki oyuncu değişikliğiyle sistemi değiştirip dengeyi kurmaya çalıştıklarını aktardı.

İlk yarıda takımının "Çok iyi hazırlanmış ve bitirilmiş bir gol attık." sözleriyle öne çıktığını hatırlatan Palut, "Belki devreye bu skorla girebilsek, rakibi psikolojik olarak daha erken zorlayabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarının daha dengeli geçtiğini belirten Palut, "Topa biraz daha Kocaelispor sahip oldu ama iki takım da net pozisyonlar bulamadı. Belki biraz daha fazla yan top kazandı ama yine pozisyon manasında bakacak olursanız net pozisyon onlar da biz de bulamadık. O manada bizim için hiç iyi bir maç değildi. Defansif anlamda bu kadar geride kalmamız dönem dönem doğru değil ama bu bölümleri de pozisyon vermeden bitirebilmemiz de önemli. Berabere biten maçlar sonuca göre bazı takımlar bir puan kazanırken bazıları da iki puan kaybeder. Gösterdiğimiz performansa nazaran aldığımız bir puanı buradan kazanç olarak görüyoruz. İyi oynamadık, mücadelelerinden dolayı oyuncularımı kutluyorum Kocaelispor takımına da geri kalan maçlarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Penaltı Noktasına Su İddiası

Bir gazetecinin, Kocaelispor’un kazandığı penaltı öncesinde yedek kulübesinden penaltı noktasına su dökülmesi yönünde talimat verildiği iddiasını sorması üzerine Palut, iddiayı açıkça reddetti. Palut, "Tüm samimiyetimle söylüyorum ne böyle bir konuşma ne böyle direktif ne duydum ne de bu direktif sahaya iletilirken ben bunu gördüm. Biz buna tenezzül edecek insanlar değiliz. Yani rakibe penaltı noktasına dökeceğimiz suyla rakibin ayağını kaydırıp da o penaltıyı kaçırtmalarını sağlayacak, ondan sonrasından korkarım, doğru bir şey değil. Ezberden konuşmak istemiyorum ama sana da yanlış söylüyorsun demek de istemiyorum. Böyle bir şey olmuşsa bir daha bunun olmaması için en sert şekilde tavrımı takınacağım." dedi.

Ali Sowe İçin Net Uyarı

Oyuncu performanslarına ilişkin sorulara değinen Palut, futbolcuların performansıyla ilgili sorunları doğrudan tek bir isme yüklemenin teknik adam için doğru olmadığını ancak bazı durumların aile içinde çözülmesi gerektiğini belirtti. Palut, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Ama yine açık ve net söyleyeceğim, Ali Sowe kendisine çekidüzen vermeli. Maç boyunca şunu düşünüyorum, 'İyi değil ama almalı mıyım? Acaba on dakika sonra düzelir mi? Acaba bir top gelir bunu içeri atar mı? En azından orada bir forvet figürüdür, rakiple mücadele eder mi?' Bu gibi düşünceleri bu sene bana çok yaşatıyor. Gol atması önemli değil, bu kadar çok top kaybıyla bizim için problem."

