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Mihrimah Alıcıoğlu'nun Başarı Hikayesi: Dünya Zeka Oyunları'nda 4 Madalya

Dokuz yaşındaki Mihrimah Alıcıoğlu, Çekya'dan 4 madalya ile döndü ve gelecekte daha büyük başarılar hedefliyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:54
Mihrimah Alıcıoğlu'nun Başarı Hikayesi: Dünya Zeka Oyunları'nda 4 Madalya

Mihrimah Alıcıoğlu, Dünya Zeka Oyunları'nda Başarı Elde Etti

Amasya'dan 9 yaşındaki zeka oyunları yeteneği Mihrimah Alıcıoğlu, Çekya Open 2024 Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası'ndan altın ve bronz madalyalarla döndü. Genç sporcu, annesi Canan Alıcıoğlu'nun rehberliğinde zeka oyunları dünyasına adım attı.

Çekya'daki Şampiyonluktan Eğerler

14-16 Temmuz tarihlerinde Pardubice şehrinde düzenlenen yarışmaya katılan Mihrimah, gençler kategorisinde 2 birincilik ve 2 üçüncülük elde etti. Gençler Türk mangalası ve gençler bestemşe kategorilerindeki başarılarının yanı sıra, kadınlar Türk mangalası ve kadınlar dokuz kumalak kategorilerinde de üçüncü oldu.

Küçük Yaşına Rağmen Büyük Başarılar

Minik sporcu, AA muhabirine turnuvadaki en küçük katılımcı olduğunu ve günde 3 saat antrenman yaptığını ifade etti. Mihrimah, "Bu oyunları annemle 6 yaşında öğrendim. Üç yıldır oynuyorum. En son Çekya'da 2 birincilik, 2 üçüncülük aldım. Zordu ama inanmak başarmanın yarısıdır," dedi. Ayrıca, rakiplerinin yaşça kendi kadar büyük olduğuna da dikkat çekti.

Anne-Kız Takımı

Mihrimah'ın annesi ve antrenörü Canan Alıcıoğlu, kızıyla birlikte şampiyonada yer almanın mutluluğunu paylaştı. Canan, "Mihrimah'a 6 yaşından beri dokuz kumalak, bestemşe ve mangala çalıştırıyorum. Burada kendinden yaşça büyük sporcularla yarıştı ve harika sonuçlar elde ettik," ifadelerini kullandı.

Gelecek Hedefleri

Mihrimah, Zeka Oyunlarını ve Yaratıcı Dramayı Yaygınlaştırma ve Geliştirme Derneği'nde hem annesi hem de ablasıyla antrenmanlarına devam ediyor. Yeni şampiyonluklar hedefleyen genç yetenek, gelecekteki başarıları için kendine güveniyor.

Amasya'da 6 yaşında annesinin yönlendirmesiyle zeka oyunlarına başlayan 9 yaşındaki Mihrimah...

Amasya'da 6 yaşında annesinin yönlendirmesiyle zeka oyunlarına başlayan 9 yaşındaki Mihrimah Alıcıoğlu, Çekya Open 2024 Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası'ndan 2 birincilik ve 2 üçüncülükle döndü. Mihrimah Alıcıoğlu, Zeka Oyunlarını ve Yaratıcı Dramayı Yaygınlaştırma ve Geliştirme Derneğinde hem annesi hem de ablasıyla antrenmanlarına devam ediyor.

Amasya'da 6 yaşında annesinin yönlendirmesiyle zeka oyunlarına başlayan 9 yaşındaki Mihrimah...

Amasya'da 6 yaşında annesinin yönlendirmesiyle zeka oyunlarına başlayan 9 yaşındaki Mihrimah Alıcıoğlu, Çekya Open 2024 Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası'ndan 2 birincilik ve 2 üçüncülükle döndü. Mihrimah Alıcıoğlu, Zeka Oyunlarını ve Yaratıcı Dramayı Yaygınlaştırma ve Geliştirme Derneğinde hem annesi hem de ablasıyla antrenmanlarına devam ediyor.

Amasya'da 6 yaşında annesinin yönlendirmesiyle zeka oyunlarına başlayan 9 yaşındaki Mihrimah...

Amasya'da 6 yaşında annesinin yönlendirmesiyle zeka oyunlarına başlayan 9 yaşındaki Mihrimah Alıcıoğlu, Çekya Open 2024 Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası'ndan 2 birincilik ve 2 üçüncülükle döndü. Mihrimah Alıcıoğlu, Zeka Oyunlarını ve Yaratıcı Dramayı Yaygınlaştırma ve Geliştirme Derneğinde hem annesi hem de ablasıyla antrenmanlarına devam ediyor.

Amasya'da 6 yaşında annesinin yönlendirmesiyle zeka oyunlarına başlayan 9 yaşındaki Mihrimah...

Amasya'da 6 yaşında annesinin yönlendirmesiyle zeka oyunlarına başlayan 9 yaşındaki Mihrimah Alıcıoğlu, Çekya Open 2024 Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası'ndan 2 birincilik ve 2 üçüncülükle döndü. Mihrimah Alıcıoğlu, Zeka Oyunlarını ve Yaratıcı Dramayı Yaygınlaştırma ve Geliştirme Derneğinde hem annesi hem de ablasıyla antrenmanlarına devam ediyor.

Amasya'da 6 yaşında annesinin yönlendirmesiyle zeka oyunlarına başlayan 9 yaşındaki Mihrimah...

Amasya'da 6 yaşında annesinin yönlendirmesiyle zeka oyunlarına başlayan 9 yaşındaki Mihrimah Alıcıoğlu, Çekya Open 2024 Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası'ndan 2 birincilik ve 2 üçüncülükle döndü. Mihrimah Alıcıoğlu, Zeka Oyunlarını ve Yaratıcı Dramayı Yaygınlaştırma ve Geliştirme Derneğinde hem annesi hem de ablasıyla antrenmanlarına devam ediyor.

Amasya'da 6 yaşında annesinin yönlendirmesiyle zeka oyunlarına başlayan 9 yaşındaki Mihrimah...

Amasya'da 6 yaşında annesinin yönlendirmesiyle zeka oyunlarına başlayan 9 yaşındaki Mihrimah Alıcıoğlu, Çekya Open 2024 Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası'ndan 2 birincilik ve 2 üçüncülükle döndü. Mihrimah Alıcıoğlu, Zeka Oyunlarını ve Yaratıcı Dramayı Yaygınlaştırma ve Geliştirme Derneğinde hem annesi hem de ablasıyla antrenmanlarına devam ediyor.

Amasya'da 6 yaşında annesinin yönlendirmesiyle zeka oyunlarına başlayan 9 yaşındaki Mihrimah...

Amasya'da 6 yaşında annesinin yönlendirmesiyle zeka oyunlarına başlayan 9 yaşındaki Mihrimah Alıcıoğlu, Çekya Open 2024 Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası'ndan 2 birincilik ve 2 üçüncülükle döndü. Mihrimah Alıcıoğlu, Zeka Oyunlarını ve Yaratıcı Dramayı Yaygınlaştırma ve Geliştirme Derneğinde hem annesi hem de ablasıyla antrenmanlarına devam ediyor.

Amasya'da 6 yaşında annesinin yönlendirmesiyle zeka oyunlarına başlayan 9 yaşındaki Mihrimah...

Amasya'da 6 yaşında annesinin yönlendirmesiyle zeka oyunlarına başlayan 9 yaşındaki Mihrimah Alıcıoğlu, Çekya Open 2024 Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası'ndan 2 birincilik ve 2 üçüncülükle döndü. Mihrimah Alıcıoğlu, Zeka Oyunlarını ve Yaratıcı Dramayı Yaygınlaştırma ve Geliştirme Derneğinde hem annesi hem de ablasıyla antrenmanlarına devam ediyor.

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