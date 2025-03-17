Milli Boksör Tarık Ahmet Çelebi'nin Olimpiyat Hedefi

Öz güven sorunları nedeniyle 9 yaşında boksa başlayan Tarık Ahmet Çelebi, olimpiyat hedefiyle çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 18 yaşında ve kariyerinde 4 Türkiye şampiyonluğu bulunan genç boksör, hayalini Los Angeles 2028 Olimpiyatları için süslüyor.

Çalışmalarını milli takım ile birlikte Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdüren Tarık Ahmet, erkekler kategorisinde Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırma hedefiyle ringe çıkmayı sabırsızlıkla bekliyor.

Öz Güven Sorunları ve Boks Kariyeri

Çocukluk döneminde öz güven sorunları yaşayan Tarık Ahmet, bu durumu aşmak adına boks sporuna yöneldiğini söyledi. "Babam bu durumdan rahatsız oldu. Evimizin yanında bir boks salonu vardı. O şekilde boksa başladım," diyen Tarık, 4 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 2 kez Avrupa'da da ülkesini temsil ettiğini belirtti.

Boksen sonraki hayatında olumlu gelişmeler yaşadığını ifade eden genç boksör, "Okulumda ve sosyal hayatımda bana çok büyük avantajları var. Tüm çocuklar, gençler boks olmasa bile en azından bir spora gitsin, fiziklerini değiştirsin, öz güvenlerini yükseltsin. Emin olsunlar ki öz güven yükseltiyor," dedi.

Kamp Dönemi ve Gelecek Hedefleri

Kastamonu'daki kampın verimli geçtiğini vurgulayan Tarık Ahmet, "Hedefim, her sporcunun olduğu gibi ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek, altın madalya kazanmak. Olimpiyatlarda erkeklerde ülkemizin hiç altın madalyası yok. İnşallah ülkemize altın madalya getirmek istiyorum. Burada çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Federasyon başkanımıza bize verdiği imkanlar için teşekkür ederim. Çok güzel imkanlarımız var. Çok güzel çalışıyoruz. Başarılı olacağımıza inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Tarık Ahmet, eğitimini ve boks kariyerini bir arada yürütmek istediğini ve her iki alanda da başarıyı yakalamayı hedeflediğini dile getirdi.

Milli boksör Tarık Ahmet Çelebi, öz güven sorunları nedeniyle başladığı boksta olimpiyat hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını milli takım ile birlikte Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdüren Tarık Ahmet, olimpiyatlarda erkeklerde ilk altın madalyayı kazanan Türk boksör olmak için yumruklarını sallıyor.

Milli boksör Tarık Ahmet Çelebi, öz güven sorunları nedeniyle başladığı boksta olimpiyat hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını milli takım ile birlikte Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdüren Tarık Ahmet, olimpiyatlarda erkeklerde ilk altın madalyayı kazanan Türk boksör olmak için yumruklarını sallıyor.