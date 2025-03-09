Milli Güreşçiler 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 5 Madalya Kazandı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleşen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde, milli güreşçilerimiz başarılarına bir yenisini daha ekledi. Organizasyonda 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak dikkat çektiler.

Erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kilo kategorilerinde madalya müsabakaları gerçekleştirilirken, Türkiye temsilcileri tüm sıkletlerde madalya almayı başardı.

Bireysel başarılarıyla öne çıkan milli güreşçimiz Abdullah Toprak, 65 kilo finalinde bağımsız sporcu Amal Dzhandubaev'e 6-4 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Daha sonra, üçüncülük müsabakalarında mücadele eden diğer milli sporcularımız Bekir Keser (57 kilo), Umut Erdoğan (70 kilo), İbrahim Metehan Yaprak (79 kilo) ve Resul Güne (97 kilo) rakiplerini geride bırakarak bronz madalya kazandılar.

Bu başarılı organizasyon, 14 Mart tarihinde sona erecek ve milli sporcularımızın elde ettiği bu başarılar, Türkiye'nin güreş alanındaki uluslararası başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor.