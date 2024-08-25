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Milli Halterci Zehranur Aslan Yeni Başarılar İçin Çalışıyor

14 yaşındaki Zehranur Aslan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda kazandığı 3 gümüş madalya ile yeni hedeflerine odaklandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 11:11
Milli Halterci Zehranur Aslan Yeni Başarılar İçin Çalışıyor

Milli Halterci Zehranur Aslan Yeni Başarılar İçin Çalışıyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki milli halterci Zehranur Aslan, Yunanistan'daki Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda elde ettiği 3 gümüş madalyayla dikkatleri üzerine çekti.

Haltere İlgisi ve Başarıları

2021 yılında okul taramaları sırasında antrenörlerin yönlendirmesiyle haltere başlayan Zehranur Aslan, kısa sürede önemli başarılar elde etti. Selanik kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 55 kiloda mücadele eden genç sporcu, koparmada 66, silkmede 85 ve toplamda 151 kilogramlık dereceleriyle 3 gümüş madalya kazandı.

Gelecek Hedefleri

Merzifon Belediyespor Kulübü sporcusu olan Zehranur, antrenörü Recep Arslan yönetiminde şehir stadyumundaki halter salonunda çalışmalarını sürdürüyor. AA muhabirine verdiği demeçte halteri çok sevdiğini ve başarılarını disiplinli çalışmaya borçlu olduğunu belirtti.

Zehranur, "Küçük yaşlardan itibaren sporcu olmak istiyordum. Halteri kendime uygun gördüm ve başladım. İlk başlarda eğlencesine geliyordum. Sonra hedef büyüdü ve kilolar arttı. Önümüzdeki Avrupa şampiyonalarına katılıp altın madalya kazanmak istiyorum," dedi.

Antrenörün Görüşleri

Antrenör Recep Arslan, Zehranur'un kısa sürede adından söz ettirmesinin kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, "3 yıldır birlikte çalışıyoruz. Zehranur'un Avrupa şampiyonluğunu alacağına inanıyoruz. Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda kendisini gösterecek," dedi.

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