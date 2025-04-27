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Milli Karateciler Ağrı'da Ermenistan Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Kadın ve erkek milli karate takımları, Ermenistan'daki Avrupa Şampiyonası öncesi Ağrı'da güç depoluyor.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 12:48
Milli Karateciler Ağrı'da Ermenistan Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Türkiye'nin kadın ve erkek karate milli takımları, 7-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Ermenistan Avrupa Şampiyonası öncesinde Ağrı'da kampa girdi. Yüksek rakıma uyum sağlamak ve güç depolamak amacıyla düzenlenen bu kamp, sporcular için büyük önem taşıyor.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi'nin destekleriyle gerçekleştirilen kamp, yaklaşık 10 gün sürecek. Uzun bir süredir uluslararası organizasyonlarda madalye kazanmış olan kumite branşındaki takımlar, antrenörlerinin denetiminde yüksek irtifa antrenmanları yaparak kendi performanslarını artırmayı hedefliyor.

Kampın Önemi ve Hedefler

Kadın milli takımının antrenörlerinden Cengiz Deniz, Ağrı'nın sporcular için uygun bir kamp yeri olduğunu, hava şartlarının ve bol oksijenin burada verimli çalışmalar yapmalarını sağladığını belirtti. Deniz, "Kızlarımızın durumu çok iyi. Burada antrenmanlarımıza devam ederek, Ermenistan'a en iyi şekilde gitmeyi hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

Deniz, ayrıca, "Her zaman olduğu gibi hedefimiz şampiyon olmak. Hepsinin sıkletlerinde altın madalyaya ulaşmak istiyoruz," şeklinde konuştu.

İstiklal Marşı İçin Mücadele

Kadın milli takımının bir diğer antrenörü Cumali Sarıdoğan ise, Ağrı'nın rakımının Ermenistan ile benzerlik taşıdığını ve bu durumun kamptaki başarıyı artıracağını vurguladı. Sarıdoğan, "Tek hedefimiz Ermenistan'da İstiklal Marşı'nı okutmak. Burada iyi bir kamp süreci geçirdikten sonra oraya giderek başarılı bir dönüş yapmak istiyoruz," dedi.

Başarı İçin Hazırlıklar

Erkek milli takımının antrenörü Okay Arpa ise, yıllardır şampiyonaya hazırlık amacıyla birçok uluslararası organizasyona katıldıklarını belirtti. Arpa, Ağrı’nın kendileri için özel bir yer olduğunu ve burada yaptıkları kampın, kendilerine motivasyon sağlayacağını ifade etti.

Milli sporcu Gülsen Demirtürk, kamp sürecinin kendisi için büyük önem taşıdığını, Avrupa şampiyonasında başarıyı taçlandırarak ülkeye madalya kazandırmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, diğer milli sporcu Fatma Naz Yenen de, geçmişte kazandığı başarılarla birlikte kampın şampiyona için olumlu sonuçlar doğuracağını dile getirdi.

Kadın ve Erkek Karate Milli Takımları, Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi...

Kadın ve Erkek Karate Milli Takımları, Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi Ağrı'da kampa girerek yüksek rakıma uyum sağlayıp güç depoluyor.

Kadın ve Erkek Karate Milli Takımları, Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi...

Kadın ve Erkek Karate Milli Takımları, Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi Ağrı'da kampa girerek yüksek rakıma uyum sağlayıp güç depoluyor.

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