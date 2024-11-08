Milli Muaythai Sporcuları Avrupa Şampiyonası'nda

Türkiye, Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Madalya Peşinde

Kosova'nın başkenti Priştine'de yarın başlayacak olan Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye, 17 milli sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Muaythai Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, milli takımın şampiyona için Priştine'ye gittiği belirtilmiştir. Turnuva, 14 Kasım'a kadar sürecek.

Türk Sporcuların Katılımı

Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek erkek ve kadın sporcular şu isimlerden oluşmaktadır:

Erkekler: Seyit Ali Arıcı, Abdussamet Uğurlu, Serhat Taylan Kılıç, Sercan Koç, Tunahan Atar, Taylan Leyne, Mehmet Ali Meriç, Osman Furkan Karakaya, Umut Eryılmaz, Muhammed Furkan Aydın.

Kadınlar: Zeynep Nur Eski, Gülistan Turan, Ezgi Keleş, Nefise Delikurt, Kübra Kocakuş, Halime Eke, Büşra Beyazbal.

Şampiyonada Türk sporcularının gösterdiği performans merakla bekleniyor.