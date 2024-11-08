DOLAR
34,35 -0,37%
EURO
37,03 0,21%
ALTIN
2.965,43 0,3%
BITCOIN
2.615.814,51 0,41%

Milli Muaythai Sporcuları Avrupa Şampiyonası'nda

Türkiye, Priştine'de düzenlenecek Avrupa Muaythai Şampiyonası'na 17 sporcu ile katılıyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 09:43
Milli Muaythai Sporcuları Avrupa Şampiyonası'nda

Türkiye, Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Madalya Peşinde

Kosova'nın başkenti Priştine'de yarın başlayacak olan Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye, 17 milli sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Muaythai Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, milli takımın şampiyona için Priştine'ye gittiği belirtilmiştir. Turnuva, 14 Kasım'a kadar sürecek.

Türk Sporcuların Katılımı

Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek erkek ve kadın sporcular şu isimlerden oluşmaktadır:

Erkekler: Seyit Ali Arıcı, Abdussamet Uğurlu, Serhat Taylan Kılıç, Sercan Koç, Tunahan Atar, Taylan Leyne, Mehmet Ali Meriç, Osman Furkan Karakaya, Umut Eryılmaz, Muhammed Furkan Aydın.

Kadınlar: Zeynep Nur Eski, Gülistan Turan, Ezgi Keleş, Nefise Delikurt, Kübra Kocakuş, Halime Eke, Büşra Beyazbal.

Şampiyonada Türk sporcularının gösterdiği performans merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatayspor'un Galibiyet Arayışı: Gaziantep FK Maçı Öncesi Beklentiler
2
2024 Dünya Rallikros Şampiyonası İstanbul'da Sonlanıyor
3
Sakaryaspor ve Kocaelispor 40. Marmara Derbisi'nde Karşı Karşıya
4
Şanlıurfaspor'un Hedefi Üst Sıralar
5
Dünyanın En Değerli 21 Yaş Altı Futbolcuları Arasında İki Türk Oyuncu
6
Başakşehir, Kopenhag ile Tarihi Bir Beraberlik Elde Etti
7
Muhammet Bozdağ İtalya'da Madalya İçin Yarışacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı