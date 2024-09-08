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Milli Wushu Sporcusu Samet Caf, Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Samet Caf, Gençler Dünya Wushu Şampiyonası için ter döküyor ve hedefi altın madalya.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 11:07
Milli Wushu Sporcusu Samet Caf, Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Milli Wushu Sporcusu Samet Caf, Şampiyonluk İçin Çalışmalarına Devam Ediyor

14 yaşındaki milli wushucu Samet Caf, Gençler Dünya Şampiyonası’nda altın madalya hedefiyle antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Genç sporcu, ilk adımlarını atarken geleceğini bilmediğini ifade etti.

Wushuya Başlangıcı ve Hedefleri

İlkokul yıllarında ailesinin yönlendirmesiyle wushu sporuna 8 yaşında başlayan Samet, Türkiye şampiyonluğu sayısını 3'e çıkarmayı başardı. Ayrıca Balkan şampiyonluğu da bulunan genç sporcu, bu süreçte hazırlıklarını Kastamonu’da bulunan Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirmekte.

Samet Caf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evde yaramazlık yaptığım için spora başladım. Buralara geleceğimi tabii ki ben de bilmiyordum. Hocalarım sağ olsun, onların sayesinde buralara geldim" dedi.

Okul ve Spor Arasındaki Denge

Genç wushucu, bu yıl lise ikinci sınıfa geçtiğini belirterek, okul ve spor hayatını dengelemeye çalıştığını aktardı. "Okuldan çıktığımda ödevlerimi yapıp hemen spora gidiyorum" diyen Samet, 22-30 Eylül tarihleri arasında Brunei’de düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye'yi represent edeceğini vurguladı.

Wushu Sporunun Avantajları

Samet, eğitim hayatı ve spor kariyeri arasında bir denge kurarak, wushu sporunu diğer branşlarla bir arada yapmayı hedefliyor. "Gençlere ve özellikle de yaşıtlarıma wushuyu öneririm. Bu branş, güreş, karate ve tekvando gibi birçok branşı aynı anda çalışma imkanı sağlıyor" şeklinde konuştu.

Samet Caf, kamp ortamının verimli geçtiğini belirterek, yoğun antrenmanlar ve hedefleri doğrultusunda mücadele etmeye devam edeceğini ifade etti.

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