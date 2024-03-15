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Milli Yıldız Avrupa'ya veda ediyor

Bu dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde ülkemizi temsil eden futbolcularımız, yeteneklerini sergilediler. İşte onların başarıları...

Yayın Tarihi: 15.03.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 14:58
Milli Yıldız Avrupa'ya veda ediyor

Bu hafta UEFA’nın üç büyük turnuvası; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Bu heyecan verici maçlarda, milli takımımızın yıldızları da kritik roller üstlendi.

Inter Milan’ın yetenekli orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, dün gece Atletico Madrid ile yapılan çekişmeli maçta tam 120 dakika boyunca mücadele etti. Penaltı atışları sırasında da başarılı bir performans sergileyerek golünü attı. Maçın normal süresi ve uzatmaları 2-2’lik eşitlikle sonuçlanmasına rağmen, penaltı atışları sonucunda Atletico Madrid bir üst tura yükselen ekip oldu.

Salih Özcan

SALİH ÖZCAN'DAN BAŞARILI PERFORMANS

Borussia Dortmund’un başarılı ön liberosu Salih Özcan, dün PSV Eindhoven ile yapılan kritik karşılaşmada tam 90 dakika boyunca ter döktü. Sahasında Hollanda temsilcisini 2-0 yenen Alman takımı, toplamda elde ettiği 3-1’lik üstünlükle Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline adını yazdırmayı başardı.

Benfica takımının başarılı oyuncusu Orkun Kökçü, UEFA Avrupa Ligi’nde Glasgow Rangers ile oynanan maçta 65. dakikada oyuna girerek takımının çeyrek final yolunda ilerlemesine katkı sağladı. Karşılaşmayı Benfica 1-0 kazanarak serideki toplam skoru 2-2’den 3-2’ye getirdi ve çeyrek finale yükseldi. Glasgow Rangers’da ise defans oyuncusu Rıdvan Yılmaz, maç boyunca sahada kalarak önemli bir performans sergiledi.

Ahmetcan Kaplan

AHMETCAN KAPLAN'DAN TEDİRGİN EDEN SAKATLIK

Ajax takımının savunma oyuncusu, Türkiye’den Ahmetcan Kaplan, Aston Villa ile yapılan mücadelenin 39. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyun alanını terk etmek zorunda kaldı. İlk maçın golsüz eşitlikle sonuçlanmasının ardından, rövanş maçında Aston Villa, sahasında 4-0’lık galibiyetle turu geçmeyi başardı.

Ligue 1’de mücadele eden Fransız takımının önemli oyuncularından Yusuf Yazıcı, bugünkü Konferans Ligi maçında Avusturya’nın Strum Graz takımıyla yapılan 1-1’lik beraberlikte tam 90 dakika forvet pozisyonunda görev yaptı. İlk karşılaşmayı 3-0’lık üstünlükle tamamlayan Lille ekibi, bu sonuçla birlikte bir üst tura yükseldi.

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