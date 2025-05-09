DOLAR
38,74 -0,29%
EURO
43,64 -0,38%
ALTIN
4.158,03 -1,35%
BITCOIN
3.991.005,99 -0,34%

MKE Ankaragücü, Amed Sportif Maçına Hazırlığını Tamamladı

MKE Ankaragücü, Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı önemli maç için hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 18:17
MKE Ankaragücü, Amed Sportif Maçına Hazırlığını Tamamladı

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı kritik maç için hazırlıklarını tamamladı. Küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan başkent ekibi, yarın saat 16.00'da seyircisi önünde gerçekleştireceği karşılaşma öncesinde son antrenmanını yaptı.

Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, oyuncular aerobik koşu ve topla ısınma hareketleriyle başladılar. İdman, 5'e 2 top kapma oyunu ile devam etti ve fonksiyonel alanda özel çalışmalarla sona erdi.

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı...

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı...

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hentbol Kadınlar Süper Lig: İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yenimahalle'yi 36-33 Yendi
2
Galatasaray, Trabzon'a Geldi: Taraftarlardan Coşkulu Karşılama
3
MKE Ankaragücü, Amed Sportif Maçına Hazırlığını Tamamladı
4
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali Öncesi Basın Toplantısı Düzenledi
5
Traktör Taraftarları İstanbul'da Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı
6
Kadınlar Avrupa Ligi: Yenimahalle Belediyespor Çekya'dan Elendi
7
Shane Larkin, Yeni Basketbol Sahasının Açılışını Gerçekleştirdi

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

Aydın'da Doğalgaz Desteği: Yollar Ücretsiz Tamir Edilecek

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

İzmir’den Et İndirim Projesi: Piyasaları Sarsacak Fiyatlar

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği