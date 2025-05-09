MKE Ankaragücü, Amed Sportif Maçına Hazırlığını Tamamladı

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı kritik maç için hazırlıklarını tamamladı. Küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan başkent ekibi, yarın saat 16.00'da seyircisi önünde gerçekleştireceği karşılaşma öncesinde son antrenmanını yaptı.

Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, oyuncular aerobik koşu ve topla ısınma hareketleriyle başladılar. İdman, 5'e 2 top kapma oyunu ile devam etti ve fonksiyonel alanda özel çalışmalarla sona erdi.

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.