Montella: 'Macaristan Yüksek Seviyeli Bir Takım, Her Şey Açık'

Montella'dan Macaristan Maçının Ardından Önemli Açıklamalar

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1 yenmelerine rağmen, turun hala her sonuca açık olduğunu belirtti.

Büyük Mücadele ve İyi Performans

RAMS Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Montella, "Macaristan'ın da yüksek seviyelere alışık bir takım olduğunu hepimiz gördük. Oyun kurguları oturmuş bir takım olduğu için hala her şey açık. O yüzden ikinci maça odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Montella, yenilen takımın güçlü fiziksel performansına dikkat çekerek, "Bugün diğer maçlara göre daha az şut çekip daha çok gol attık. Bu beni çok sevindirdi. O yüzden futbolcularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Genç Yeteneklere Değindi

Genç futbolcuların performansını öven Montella, "Bugün genç futbolcumuz Deniz Gül ve Can Uzun ilk kez resmi olarak milli maç oynadılar. Oğuz Aydın'ın da performansı beni memnun etti. Hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Taraftarın Önemi

Maç öncesi Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın açtığı pankartı hatırlatan Montella, "Taraftarımız önünde maç oynadığımız zaman çok mutlu oluyorum. Bize desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Açılan pankart dikkati çekti ve beni çok mutlu etti. Bu ruhu hep birlikte devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

Rövanş Maçı için Hazırlık

Elde ettikleri 3-1'lik galibiyetin rövanş öncesinde ufak bir avantaj olduğunu belirten Montella, "Rakibimizin ne kadar yüksek seviyeli bir takım olduğunu gördük. Kazanmamız gereken rövanş maçı var. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Oyuncu Seçiminde Adalet

Montella, milli takıma oyuncu seçerken, oyuncunun kulübüne değil performansına göre tercih yaptığını vurgulayarak, "Oyuncuları formalarına bakmaksızın seçiyorum. Milli takımın ihtiyacı neyse onu yapmaya çalışıyorum" dedi.

Sakatlık Durumları

Montella, sakatlanarak çıkan Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ın durumları hakkında da bilgi vererek, "Kaan ile ilgili kontroller yapılacak. Barış da ilk yarıda bir darbe aldı ve zoraki bir değişiklik yaptık; üzülerek onu çıkarttık" şeklinde konuştu.

Eleştirilere Yanıt

Santrforsuz oyun nedeniyle eleştirilen Montella, "Mili takım fazla pozisyon üretiyor. Eğer herkes benim gibi düşünseydi bana ihtiyaç olmazdı. Kendi düşüncelerim doğrultusunda devam ediyorum" diyerek yanıt verdi.