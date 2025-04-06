MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası 1. Ayak Yarışları Kocaeli'de Tamamlandı

Junior kategorisinde podiumda yer alan sporcuların isimleri ise Erin Ünlüdoğan, Ali Fuat Miras ve Rüzgar Tırınk. Senior kategorisinde Onur Müldür birinci, Ateş Birinci ikinci, Ayşe Çebi ise üçüncü sırada yer aldı. Master kategorisinde Murat Can Eğilmez birinci oldu, Ömer Faruk Miras ise ikinci oldu.

Kadın Kategorileri ve Takım Başarıları

Kadınlar junior kategorisinde Zeynep Duru Sırnaç, Ela Alagöz'ü geride bırakarak birinci oldu. Senior kadınlarda ise Ayşe Çebi, Zeynep Çukurova'yı geçerek birinciliği kazandı.

Takımlar arasında yapılan mücadelede ise birinciliği Dynamic Racing Team kazandı. Yarışların bitiminin ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren tüm sporculara madalyaları ve ödülleri takdim edildi.

Bu organizasyon, Türkiye'nin motorsporları alanındaki yükselişini gözler önüne sererken, sporcuların gelecek yarışlar için heyecanını artırdı.