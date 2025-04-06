MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası 1. Ayak Yarışları Kocaeli'de Tamamlandı

MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası 1. Ayak Yarışları Kocaeli'de Gerçekleşti
MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 1'inci ayak yarışları, Kocaeli'deki TOSFED Körfez Pisti'nde yapıldı. Bursa Uludağ Motorsporları Kulübü (BUMOSK) tarafından organize edilen bu önemli etkinlik, motorsporları tutkunlarını bir araya getirdi.
Yarışlara katılan 49 sporcu, micro, mini, junior, senior ve master kategorilerinde kıyasıya mücadele etti. Geçtiğimiz günlerde başlayan yarışlarda, farklı kategorilerdeki başarılar katılımcıları ve izleyicileri heyecanlandırdı.
Öne Çıkan Sonuçlar
Micro kategorisinde birinci olan Aras Pınar, ikinciliği Ali Ersin Yücesan, üçüncülüğü ise Yiğit Nedim Çelik elde etti. Mini kategorisinde ise Doruk Sırnaç birinci, Ali Sururi Akgün ikinci, Uygar Arslan Birgili üçüncü sırayı aldı. Junior kategorisinde podiumda yer alan sporcuların isimleri ise Erin Ünlüdoğan, Ali Fuat Miras ve Rüzgar Tırınk. Senior kategorisinde Onur Müldür birinci, Ateş Birinci ikinci, Ayşe Çebi ise üçüncü sırada yer aldı. Master kategorisinde Murat Can Eğilmez birinci oldu, Ömer Faruk Miras ise ikinci oldu. Kadınlar junior kategorisinde Zeynep Duru Sırnaç, Ela Alagöz'ü geride bırakarak birinci oldu. Senior kadınlarda ise Ayşe Çebi, Zeynep Çukurova'yı geçerek birinciliği kazandı. Takımlar arasında yapılan mücadelede ise birinciliği Dynamic Racing Team kazandı. Yarışların bitiminin ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren tüm sporculara madalyaları ve ödülleri takdim edildi. Bu organizasyon, Türkiye'nin motorsporları alanındaki yükselişini gözler önüne sererken, sporcuların gelecek yarışlar için heyecanını artırdı.
Kadın Kategorileri ve Takım Başarıları
Junior kategorisinde podiumda yer alan sporcuların isimleri ise Erin Ünlüdoğan, Ali Fuat Miras ve Rüzgar Tırınk. Senior kategorisinde Onur Müldür birinci, Ateş Birinci ikinci, Ayşe Çebi ise üçüncü sırada yer aldı. Master kategorisinde Murat Can Eğilmez birinci oldu, Ömer Faruk Miras ise ikinci oldu.
Kadınlar junior kategorisinde Zeynep Duru Sırnaç, Ela Alagöz'ü geride bırakarak birinci oldu. Senior kadınlarda ise Ayşe Çebi, Zeynep Çukurova'yı geçerek birinciliği kazandı.
Takımlar arasında yapılan mücadelede ise birinciliği Dynamic Racing Team kazandı. Yarışların bitiminin ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren tüm sporculara madalyaları ve ödülleri takdim edildi.
Bu organizasyon, Türkiye'nin motorsporları alanındaki yükselişini gözler önüne sererken, sporcuların gelecek yarışlar için heyecanını artırdı.