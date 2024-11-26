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Muaythai Federasyonu Yeni Yönetimi Belirlendi

Muaythai Federasyonu, 5. Olağan Genel Kurul sonrası yeni Merkez Yürütme Kurulu ve alt kurullarını oluşturdu.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 19:35
Muaythai Federasyonu Yeni Yönetimi Belirlendi

Muaythai Federasyonu Yeni Yönetimi Belirlendi

Türkiye Muaythai Federasyonu, 5. Olağan Genel Kurulu sonrası yeni Merkez Yürütme Kurulu ve merkez alt kurullarını oluşturduğunu duyurdu.

Açıklamada, federasyonun tüm yönetim yapılarını güncellediği belirtilirken, süper lig ve özel faaliyetler yürütme kurulunun yanı sıra, bölge yürütme kurulu başkanlıkları ve koordinatörlüklerinin de atanmış olduğu ifade edildi. Ayrıca, koordinasyon, teknik, hakem, organizasyon, eğitim, hukuk, proje ve diğer kurulların da yapılandırıldığı kaydedildi.

Federasyon Başkanı Hasan Yıldız, görevlendirilen kurul başkanlarına ve üyelerine yönelik yaptığı açıklamada, “Türk sporunu ve uluslararası platformlarda tarihe etki edecek başarılar elde etmeleri temennisiyle hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum.” ifadelerine yer verdi.

Yeni İsimler ve Görevleri

Federasyon bünyesinde göreve getirilen bazı isimler şu şekilde sıralandı:

  • Onur Kurulu Başkanı: Halil Durna
  • Merkez Yürütme Kurulu Başkanı: Yaşar Cuma Kılıç
  • Merkez Hakem Kurulu Başkanı: Bedrettin Erdoğan Aydın
  • Eğitim Kurulu Başkanı: Prof.Dr. Mehmet Bayansalduz
  • Milli Kültür Kurulu Başkanı: Fatih Kaan Ulu
  • Proje Koordinasyon Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Abdurrahman Kepoğlu
  • Organizasyon Kurulu Başkanı: Serkan Sarıçiçekli
  • Sağlık Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Murat Altay
  • Bilişim Kurulu Başkanı: Harun Reşit Güzelimdağ
  • Uluslararası Temsilciler Kurulu Başkanı: Bekir Özer
  • Hukuk Kurulu Başkanı: Mehmet Rıdvan Tanrıöver
  • Basın Yayın Medya Kurulu Başkanı: Murat Korkmaz
  • Uluslararası İlişkiler Kurulu Başkanı: Turabi Çamkıran
  • Üniversiteler Kurulu Başkanı: Ali Kızılet
  • Wai Kuru Kurulu Başkanı: Günay Gamze Çimen
  • Merkez Elit Büyük Erkekler Teknik Kurulu Başkanı: Yılmaz Çeken

Rekabetin ve gelişimin ön planda olduğu bu yeni yapılanma, Muaythai branşındaki ilerlemeyi ve başarının devamını hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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