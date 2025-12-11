Düzce'de Okul Sporları Bilek Güreşi: 161 Sporcu Yarıştı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de düzenlenen okul sporları bilek güreşi müsabakaları, çekişmeli ve heyecanlı anlara sahne oldu. Turnuvada 161 sporcu kıyasıya yarıştı.

Müsabaka Detayları

Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 2 gün süren karşılaşmalarda, küçükler-yıldızlar-gençler a-b kategorilerindeki sporcular kendi sıkletlerinde dereceye girebilmek için ter döktü. Geçişmeli eleme usulüyle yapılan müsabakalar yoğun ilgi gördü.

Ödül Töreni

Müsabakalar sona erdikten sonra dereceye giren sporculara hazırlanan ödüller, düzenlenen ödül töreni ile takdim edildi. Organizasyon, katılımcılar ve izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

