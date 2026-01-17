Muğla'da U14 Basketbolda ESA Bodrum Şampiyon

Nefes kesen final maçları Menteşe Spor Salonu'nda oynandı

Muğla’da genç yeteneklerin sahne aldığı U14 Basketbol Ligi, Menteşe Spor Salonu’nda gerçekleşen heyecan dolu final maçlarıyla tamamlandı. Turnuva boyunca genç sporcuların sergilediği performans, salondaki izleyicilerden büyük alkış aldı.

Organizasyon, Türkiye Basketbol Federasyonu İl Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlendi. Kıyasıya geçen karşılaşmaların sonunda kupanın sahibi ESA Bodrum oldu. Final sıralaması şu şekilde oluştu: 1. ESA Bodrum (Şampiyon), 2. Ortaca GSK, 3. Muğla Türdü Basketbol.

Final müsabakalarının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Şampiyonluk coşkusuna Basketbol İl Temsilcisi Ümit Çolakoğlu ve protokol üyeleri de ortak oldu; sporcular madalyalarını protokol üyelerinin elinden alırken büyük gurur yaşadı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada turnuvanın sporun birleştirici gücünü ve gençlerin gelişimini desteklediği vurgulandı. Açıklamada yer alan ifadeler şöyle: "Geleceğin yıldız adaylarını, onları yetiştiren antrenörlerimizi ve bu organizasyonda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyoruz. Gençlerimizin başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz".

Turnuva, genç sporcuların gelişimi ve bölgesel basketbolun güçlenmesi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirildi; geleceğin yetenekleri arasından yeni isimlerin çıkması bekleniyor.

MUĞLA’DA U14 BASKETBOL NEFES KESTİ