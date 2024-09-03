Muhammed Atıcı'nın Paris 2024 Paralimpik Oyunları Performansı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Muhammed Atıcı'nın Başarısı

2024 Paris Paralimpik Oyunları, Stade de France stadyumunda gerçekleştirilen heyecan dolu atletizm müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlikte, Türk milli özel sporcu Mohammed Atıcı, erkekler gülle atma F20 sınıfında 5. olarak önemli bir başarıya imza attı.

Kariyerinin En İyi Derecesi

Özel milli sporcu, 16.04 metrelik atışıyla kariyerinin en iyi derecesini elde etti. Bu performansıyla Paralimpik Oyunlar'ında 5. sırayı aldı.

Altın Madalya Sahipleri

Müsabakanın finalinde altın madalyayı Ukraynalı sporcu Oleksandr Yoravyi, 17.61 metrelik atışı ile dünya ve paralimpik rekorunu kırarak kazandı. Gümüş madalya, Malezyalı Muhammad Ziyad Zolkefli tarafından 17.18 metrelik atışla, bronz madalya ise yine Ukrayna'dan Maksym Koval tarafından 16.99 metrelik derecesiyle elde edildi.