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Nazan Akın Güneş'in Hedefi Dünya Şampiyonluğu

Paralimpik Oyunları bronz madalyalı judocu Nazan Akın Güneş, dünya şampiyonasında altın madalya hedefliyor.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 11:56
Nazan Akın Güneş'in Hedefi Dünya Şampiyonluğu

Paralimpik Oyunları üçüncüsü olan milli judocu Nazan Akın Güneş, yeni hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirledi. Sakatlığına rağmen Türkiye'ye madalya kazandırmak için mücadelesine devam eden Güneş, "Henüz hala mindere girmemem gereken bir dönemdeyim..." diyor.

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi ile döndüğü judoda, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanmayı başaran Nazan Akın Güneş, şimdi ise Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası için eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Paralimpik Judo Milli Takımı, bu şampiyonaya 12 sporcu ile katılacak.

32 yaşındaki Güneş, 2008 yılında judoya başladığını belirterek, 2006 yılında geçirdiği bir rahatsızlık sonrası görme yeteneğini kaybettiğini ifade etti. "2008'den 2012'ye kadar judo yaptım. Londra 2012 Paralimpik Oyunları'na katılmayı başardım ve burada ikincilik elde ettim. Ancak sakatlığım nedeniyle judoyu bıraktım. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ile 2022 yılında tekrar judoya döndüm." dedi.

Nazan Akın Güneş, tekrar başladığı dönemde katıldığı turnuvalarda birçok madalya kazanırken, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği üçüncülük madalyası ile bu başarılarını taçlandırdı.

2024 Paralimpik Oyunları'nda, sakatlıklar nedeniyle istediği sonuca ulaşamayan Güneş, "Hedefim altın madalyaydı. Son grand prix maçında omuz bağım koptu ancak buna rağmen maça girmeye karar verdim ve üçüncülüğü elde ettim." diye konuştu.

Zorlu bir dönem geçirmesine rağmen madalya için aralıksız çalışan Güneş, "Olimpiyattan sonra ciddi ameliyatlar geçirdim ama şimdi Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Olimpiyattan sonraki ilk şampiyonam olacak. Hocalarımızın, partnerlerimizin desteği ile ülkeme madalyalar kazandırmak istiyorum." ifadeleriyle hedeflerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi ile döndüğü judoda Paris 2024 Paralimpik...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi ile döndüğü judoda Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Nazan Akın Güneş'in şimdiki hedefi dünya şampiyonluğu. Artı 70 kiloda mücadele edecek 32 yaşındaki Güneş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi ile döndüğü judoda Paris 2024 Paralimpik...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi ile döndüğü judoda Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Nazan Akın Güneş'in şimdiki hedefi dünya şampiyonluğu. Artı 70 kiloda mücadele edecek 32 yaşındaki Güneş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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