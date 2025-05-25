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Nesine 3. Lig Play-Off Finalinde Kahramanmaraş İstiklal Spor Zaferle Ayrıldı

Kahramanmaraş İstiklal Spor, Ayvalıkgücü Belediyespor'u 3-1 yenerek Nesine 2. Lig'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 22:53
Nesine 3. Lig Play-Off Finalinde Kahramanmaraş İstiklal Spor Zaferle Ayrıldı

Nesine 3. Lig Play-Off Finali Sonuçlandı

Nesine 3. Lig play-off final maçı, futbolseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklal Spor, Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaştı.

Kahramanmaraş İstiklal Spor'un Başarısı

Karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren üstün bir oyun sergileyen Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklal Spor, mücadeleyi 3-1’lik skorla kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bu galibiyet, Kahramanmaraş ekibinin Nesine 2. Lig’e yükselmesini sağladı.

Maç, hem takımların sahada gösterdiği çaba hem de taraftarların destekleriyle dolu anlara sahne oldu. Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklal Spor, bu önemli zaferle gelecekteki hedeflerine daha da yaklaştı.

Nesine 3. Lig play-off final maçında Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklal Spor, Ayvalıkgücü...

Nesine 3. Lig play-off final maçında Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklal Spor, Ayvalıkgücü Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek Nesine 2. Lig'e yükseldi.

Nesine 3. Lig play-off final maçında Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklal Spor, Ayvalıkgücü...

Nesine 3. Lig play-off final maçında Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklal Spor, Ayvalıkgücü Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek Nesine 2. Lig'e yükseldi.

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