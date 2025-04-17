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Nevşehir Belediyespor Hokey Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Nevşehir Belediyespor, Avrupa Kulüpler Şampiyonası için son hazırlıklarını yapıyor. Takım, şampiyonluğu hedefliyor.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 13:25
Nevşehir Belediyespor Hokey Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Nevşehir Belediyespor, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Avrupa Kulüpler Şampiyonası hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. 18-21 Nisan tarihlerinde Konya'da düzenlenecek olan şampiyonada, takım önemli bir mücadeleye çıkacak.

Şampiyona Hazırlıkları Devam Ediyor

Nevşehir Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Hokey Federasyonu tarafından organize edilen bu müsabakalara katılmak için başantrenör Mahmut Yunus Cengiz yönetiminde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Büyük Hedef: Şampiyonluk Kupası

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, takımın hedefinin şampiyonluk kupasını kente getirmek olduğunu belirtti. Türk hokeyinin hızlı bir gelişim sürecinden geçtiğini vurgulayan Arı, "Bu hafta Türk hokeyi adına gurur verici bir hafta diyebilirim. Nevşehir Belediyespor olarak hokey branşıyla ilimizi profesyonel manada en üst seviyedeki ligde temsil ediyoruz. Geçtiğimiz yıl itibarıyla başarılarına şahitlik ettiğimiz hokey takımımızın inşallah bu başarıları ilerleyerek devam edecek." ifadelerini kullandı.

Başkan Arı, takımına canı gönülden başarılar dileyerek, Avrupa şampiyonluğu hedefinin altını çizdi.

Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Avrupa Kulüpler Şampiyonası...

Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Avrupa Kulüpler Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Nevşehir Belediyespor, Avrupa Hokey Federasyonu tarafından 18-21 Nisan'da Konya'da düzenlenecek Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challange-1 müsabakalarına katılacak.

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