Niğde2de 2025-2026 Genç Kızlar Futsal Müsabakaları: 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi Şampiyon

Niğde2de 2025-2026 Okul Sporları Genç Kızlar Futsal Müsabakaları sona erdi; 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 10:57
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 10:57
Niğde2de 2025-2026 Genç Kızlar Futsal Müsabakaları Sona Erdi

Niğde2de 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Genç Kızlar Futsal Müsabakaları büyük bir heyecan ve centilmenlik içinde tamamlandı. Organizasyonda genç sporcular ortaya koydukları performansla izleyenlerden tam not aldı.

Turnuva Sonuçları

Turnuva boyunca yapılan müsabakalar sonunda 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi şampiyonluğa ulaşarak birinci oldu. Hacı Zekiye Arslan Anadolu Lisesi turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, Necmettin Erbakan İmam Hatip Lisesi üçüncü, Fatih Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Karşılaşmalar boyunca sporcuların sergilediği mücadele ve fair-play ruhu organizasyonun dikkat çeken yönleri arasında yer aldı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Teşekkür

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada organizasyona katılan tüm okullar, sporcular ve antrenörlere emekleri ve katkıları dolayısıyla teşekkür edildi. Dereceye giren okullar tebrik edilerek başarılarının devamı temenni edildi.

