DOLAR
38,83 0,1%
EURO
44,06 -0,44%
ALTIN
4.137,83 -0,72%
BITCOIN
4.145.251,6 0,13%

Novak Djokovic ve Eddie Redmayne Bodrum'da Buluştu

Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic ve Oscar ödüllü aktör Eddie Redmayne, Bodrum'da özel bir organizasyonda bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 18:53
Novak Djokovic ve Eddie Redmayne Bodrum'da Buluştu

Djokovic ve Redmayne Bodrum'da

Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic ile Oscar Ödüllü aktör Eddie Redmayne, Muğla'nın güzel ilçesi Bodrum'da bir araya geldi. İkili, tarihi bir olayda bir araya gelerek hayranlarını heyecanlandırdı.

Tarihin En İyi Tenisçilerinden Biri

37 yaşındaki Sırp tenisçi Novak Djokovic, tarihte 24 kezle en fazla grand slam tenis turnuvası kazanan sporcu unvanını taşıyor. Şu anda, teklerdeki 100. şampiyonluğunu hedefleyen Djokovic, Bodrum'da katıldığı özel organizasyonda dikkat çekici bir performans sergiledi.

Özel Organizasyonda Bir Araya Geldiler

Eddie Redmayne ile birlikte, düzenlenen etkinlikte katılımcılarla bir araya gelen ikili, bir otelde gerçekleştirilen söyleşiye katıldı. Bunun yanı sıra, spor tutkunları için keyifli anlar yaratan bir tenis maçı da oynayarak dikkatleri üzerine topladı.

Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic ile Oscar Ödüllü aktör Eddie Redmayne Muğla'nın Bodrum...

Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic ile Oscar Ödüllü aktör Eddie Redmayne Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Novak Djokovic (ortada), ilçede düzenlenen özel bir organizasyonda söyleşiye katıldı.

Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic ile Oscar Ödüllü aktör Eddie Redmayne Muğla'nın Bodrum...

Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic ile Oscar Ödüllü aktör Eddie Redmayne Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Novak Djokovic (ortada), ilçede düzenlenen özel bir organizasyonda söyleşiye katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Hatay ve Mersin'de KPSS ile 181 Kamu Personeli Alımı Başladı

Yapı Kredi’den Emeklilere 25.000 TL Promosyon Müjdesi!

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Bakan Işıkhan Kapıyı Araladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Olimpiyatları için Heyecan Verici Gelişmeler TBMM KİT Komisyonunda Görüşüldü
2
Wushu Kung Fu Geleceğin Yıldız Adaylarını Arıyor Projesi Ankara'da Başladı
3
Fenerbahçe Başkan Adayı Kutlualp: “Fenerbahçe'nin Dinamikleri Her Zaman Çalışır”
4
Feyzullah Aktürk, 42. Karaadilli Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Oldu
5
Novak Djokovic ve Eddie Redmayne Bodrum'da Buluştu
6
Yusuf Dikeç, Kütahya'da Sporculara Malzeme Dağıtım Törenine Katıldı
7
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?

Hatay ve Mersin'de KPSS ile 181 Kamu Personeli Alımı Başladı

Emekliye Bayram Öncesi Büyük Destek: HGS Ücretsiz Oluyor

Instagram'dan Yeni Kullanıcılara 100 Dolar Ödeme Fırsatı!

Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Bakan Işıkhan Kapıyı Araladı

Balıkesir Kadınlarına Tek Seferlik 30.000 TL Evlilik Desteği

2024 Arıcılık Destekleri 81.000 Haneye Ulaşacak!

Yapı Kredi’den Emeklilere 25.000 TL Promosyon Müjdesi!

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Başkentlilerle Buluştu

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

Karabük'te Emeklilere Şok: Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sona Erdi

4A, 4B, 4C Emeklilerine Temmuz İle Büyük Maaş Artışı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: Bakırköy ve Diğer İlçeler Etkilenecek