Novak Djokovic ve Eddie Redmayne Bodrum'da Buluştu

Djokovic ve Redmayne Bodrum'da

Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic ile Oscar Ödüllü aktör Eddie Redmayne, Muğla'nın güzel ilçesi Bodrum'da bir araya geldi. İkili, tarihi bir olayda bir araya gelerek hayranlarını heyecanlandırdı.

Tarihin En İyi Tenisçilerinden Biri

37 yaşındaki Sırp tenisçi Novak Djokovic, tarihte 24 kezle en fazla grand slam tenis turnuvası kazanan sporcu unvanını taşıyor. Şu anda, teklerdeki 100. şampiyonluğunu hedefleyen Djokovic, Bodrum'da katıldığı özel organizasyonda dikkat çekici bir performans sergiledi.

Özel Organizasyonda Bir Araya Geldiler

Eddie Redmayne ile birlikte, düzenlenen etkinlikte katılımcılarla bir araya gelen ikili, bir otelde gerçekleştirilen söyleşiye katıldı. Bunun yanı sıra, spor tutkunları için keyifli anlar yaratan bir tenis maçı da oynayarak dikkatleri üzerine topladı.

Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic ile Oscar Ödüllü aktör Eddie Redmayne Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Novak Djokovic (ortada), ilçede düzenlenen özel bir organizasyonda söyleşiye katıldı.

Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic ile Oscar Ödüllü aktör Eddie Redmayne Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Novak Djokovic (ortada), ilçede düzenlenen özel bir organizasyonda söyleşiye katıldı.