Oscar Piastri İlk Pole Pozisyonunu Kazandı - Çin Grand Prix'si Yolunda

McLaren Mercedes'ten Oscar Piastri, Çin Grand Prix'sinde kariyerinde ilk kez pole pozisyonunu kazandı. Yarış yarın TSİ 10.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 12:52
Oscar Piastri İlk Pole Pozisyonunu Kazandı - Çin Grand Prix'si Yolunda

Formula 1 Dünya Şampiyonası heyecanı devam ederken, Çin Grand Prix'sinin sıralama turları tamamlandı. McLaren Mercedes'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, 1:30.641'lik derecesiyle kariyerinde ilk kez pole pozisyonu kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Şanghay Uluslararası Pisti'nde gerçekleşen sıralama turlarında Piastri'nin hemen arkasında George Russell (Mercedes) 0.082 saniye geride ikinci, Lando Norris (McLaren Mercedes) ise 0.152 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

Çin Grand Prix'si, 5.4 kilometrelik pistte 56 tur üzerinden yarın TSİ 10.00'da başlayacak.

Sprint Yarışında Zafer Lewis Hamilton'ın

Ayrıca, Formula 1 Dünya Şampiyonası'ndaki sprint yarışını Ferrari'den Lewis Hamilton kazandı. 19 tur üzerinden yapılan bu kısa mücadelede Hamilton, 30 dakika 39.965 saniyelik süreyle birinci olarak 8 puanı hanesine yazdırdı.

Piastri, Hamilton'ın 6.889 saniye gerisinde ikinci, Red Bull Racing Honda RBPT pilotu Max Verstappen ise 9.804 saniye farkla üçüncü sırada yer aldı.

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