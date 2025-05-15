Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri Edirne'de Başladı

Paletli Yüzme Şampiyonası Edirne'de Heyecanla Başladı

Paletli Yüzme Açık Yaş Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri, Edirne'deki Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenmeye başladı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından yapılan açıklamaya göre, şampiyonada 19 spor kulübünden toplamda 177 sporcu mücadele ediyor.

Sporcular Farklı Disiplinlerde Yarışıyor

Müsabakalar, kadın ve erkek kategorilerinde su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde gerçekleştiriliyor. Birbirinden yetenekli sporcular, ulusal başarılar elde etmek için kıyasıya yarışıyor.

TSSF Başkanı'ndan Önemli Açıklamalar

TSSF Başkanı Kadir Sağlam, yarışmalara katılan sporculara başarı dileyerek, şampiyona sonrası milli takım kadrosunun belirleneceğinin altını çizdi. Sağlam, "Her branşımızda olduğu gibi paletli yüzmede de hedefimiz, uluslararası ödüllerimize yenilerini ekleyerek madalya kürsüsünde bayrağımızı her daim dalgalandırmaktır," dedi. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkürlerini iletti.

Yarışların Son Tarihi

Edirne'de devam eden şampiyonada yarışmalar 18 Mayıs Pazar günü sona erecek. Sporcular, ulusal başarılarını elde etmek için son kozlarını paylaşacak.

Paletli Yüzme Açık Yaş Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri Edirne'de başladı. Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonaya 19 spor kulübünden 177 sporcu katıldı.