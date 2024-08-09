Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Taha Akgül Çeyrek Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Başarı Hikayesi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, büyük bir başarının altına imza atarak çeyrek finale yükseldi.

Şampiyona Karşılaşması

Champ de Mars Arena'da düzenlenen müsabakalarda, Taha Akgül serbest stil 125 kilo kategorisinde son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith ile karşı karşıya geldi.

Akgül, bu zorlu karşılaşmayı 10-0'lık skorla kazanarak çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.

Bir Sonraki Rakip

Güreşçimizin çeyrek finaldeki rakibi Macar Daniel Ligeti olacak. Taha Akgül'ün bu aşamada da göstereceği performans merakla bekleniyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, çeyrek finale çıktı. Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda Taha Akgül, serbest stil 125 kilo son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith ile karşı karşıya geldi. Milli sporcu, rakibini 10-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, çeyrek finale çıktı. Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda Taha Akgül, serbest stil 125 kilo son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith ile karşı karşıya geldi. Milli sporcu, rakibini 10-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, çeyrek finale çıktı. Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda Taha Akgül, serbest stil 125 kilo son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith ile karşı karşıya geldi. Milli sporcu, rakibini 10-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, çeyrek finale çıktı. Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda Taha Akgül, serbest stil 125 kilo son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith ile karşı karşıya geldi. Milli sporcu, rakibini 10-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, çeyrek finale çıktı. Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda Taha Akgül, serbest stil 125 kilo son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith ile karşı karşıya geldi. Milli sporcu, rakibini 10-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, çeyrek finale çıktı. Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda Taha Akgül, serbest stil 125 kilo son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith ile karşı karşıya geldi. Milli sporcu, rakibini 10-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, çeyrek finale çıktı. Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda Taha Akgül, serbest stil 125 kilo son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith ile karşı karşıya geldi. Milli sporcu, rakibini 10-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.