Paris 2024 Olimpiyatları Yelken Yarışları Devam Ediyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelken Mücadelesi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları çerçevesinde yelken Nacra 17 Karışık Takım kategorisinde mücadeleler devam etmektedir. Marsilya Marina'da gerçekleştirilen yarışlarda, Alican Kaynar ve Beste Kaynakcı ikilisi, kendi serilerini 18. sırada tamamlayarak bu aşamada yer aldılar.

Finlandiya Temsilcisinden Başarı

Bu kategoriye dahil olan diğer bir ikili ise Sinem Kurtbay ve Akseli Keskinen oldu. Türk asıllı sporcu Sinem Kurtbay, partneri Akseli Keskinen ile birlikte yarışmayı dördüncü sırada tamamlayarak, yarın yapılacak finalde yer alma hakkı kazandı.

Yelken branşı, Olimpiyat Oyunları'nda zorlu bir rekabeti beraberinde getiriyor ve Türk sporcular, uluslararası arenada kendilerini göstermeye devam ediyor.