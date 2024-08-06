Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyatları Yelken Yarışları Devam Ediyor

Yelken Nacra 17 Karışık Takım'da Türk sporcular Alican Kaynar ve Beste Kaynakcı 18. oldu, Sinem Kurtbay ise finalde yarışacak.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 21:05
Paris 2024 Olimpiyatları Yelken Yarışları Devam Ediyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelken Mücadelesi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları çerçevesinde yelken Nacra 17 Karışık Takım kategorisinde mücadeleler devam etmektedir. Marsilya Marina'da gerçekleştirilen yarışlarda, Alican Kaynar ve Beste Kaynakcı ikilisi, kendi serilerini 18. sırada tamamlayarak bu aşamada yer aldılar.

Finlandiya Temsilcisinden Başarı

Bu kategoriye dahil olan diğer bir ikili ise Sinem Kurtbay ve Akseli Keskinen oldu. Türk asıllı sporcu Sinem Kurtbay, partneri Akseli Keskinen ile birlikte yarışmayı dördüncü sırada tamamlayarak, yarın yapılacak finalde yer alma hakkı kazandı.

Yelken branşı, Olimpiyat Oyunları'nda zorlu bir rekabeti beraberinde getiriyor ve Türk sporcular, uluslararası arenada kendilerini göstermeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Ziraat Bankası'ndan promosyon güncellemesi Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek