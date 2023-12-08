Rade Krunic, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı

Milan'la anlaşmaya varamayan Rade Krunic'in yerine yeniden devreye giren Fenerbahçe, transferi Ocak ayında tamamlamayı hedefliyor. Futbol yıldızı, İtalyan takımlarından gelen tekliflerin düşük olduğunu düşünmesinin ardından sarı-lacivertli takımın bu teklifine olumlu baktığı konuşuluyor.. Detaylar haberimizde...







SON DAKİKA: FENERBAHÇE, YILDIZ FUTBOLCUYLA ANLAŞMAYA VARDI! MİLANO'DAN KADIKÖY'E GELİYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, transferde de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı Lacivertliler ‘in yaz transfer döneminde değerlendirdiği orta saha oyuncusu Rade Krunic'e Türkiye'ye transfer olması için yeşil ışık yakıldı. Yıldız futbolcunun İstanbul hakkında bilgi aldığı ve hazırlık yaptığı öğrenildi. Detaylar burada...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak Dev Derbi öncesinde sarı-lacivertlilerde flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Sarı-lacivertli ekip, yaz döneminde oldukça hareketli bir transfer dönemi yaşadı. Dusan Tadic, Edin Dzeko, Fred ve Sebastian Szymanski'yi ekleyen Fenerbahçe, Milan'dan Rade Krunic'i de kadrosuna katmak istedi.

Fenerbahçe, Krunic'in alımına bir kez daha müdahale etti ancak İtalyan ekibinin yıldız oyuncunun ismini göndermek istememesi nedeniyle Krunic'in transferi olumsuz sonuçlandı.

FENERBAHÇE ANLAŞMAYA VARDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Sarı Lacivertli ekip, Rade Krunic ve temsilcileriyle anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Blanco'nun Milan'la görüşmeleri sürdürmek üzere yakın zamanda İtalya'ya gitmesinin beklendiği kaydedildi.

İSTANBUL HAKKINDA BİLGİ ALDI

Bosnalı futbolcunun, daha önce Türkiye'de forma giyen Sırp bir oyuncudan İstanbul ve İstanbul yaşamı hakkında bilgi ve öneriler aldığı da belirtildi.

Bu sezon Milan'da 14 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu. 896 dakika oynadı ancak gol veya asist kaydetmedi.