RAMS Başakşehir, Heidenheim'ı 3-1 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

Başakşehir, Heidenheim'ı Geçti

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Almanya temsilcisi Heidenheim'ı 3-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında söz alan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, oyuncularının sergilediği performanstan son derece memnun olduğunu belirtti.

İlk Galibiyet, Üçlü Hediye

Çağdaş Atan, galibiyetin hem kulüp hem kendileri hem de ülke için anlamlı olduğunu vurguladı. "Nihayet hem kulübümüze hem kendimize hem ülkemize lig aşamasında ilk galibiyeti hediye edebildik. Maça muazzam başladık. Her şey düşündüğümüz gibi gitti. Planladığımız her şeyi yerine getirdik," diyerek maçla ilgili ilk değerlendirmelerini yaptı.

İkinci Yarı Performansı ve Hedefler

İkinci yarıda düşük performans sergilediklerini ifade eden Atan, "Yere sağlam basamadık ve ardından golle cezalandırıldık. Hemen ardından golü bulduk. Harika bir gol bulduk. Bize yakışmadı. Şimdi Petrocub maçına yanıyoruz. Şimdi son maçı final maçına çevirdik," dedi.

Fenerbahçe Maçı İçin Strateji

Atan, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları maçla ilgili olarak, "Rakibin psikolojik durumu analiz etmemiz gerekiyor. Bire bir baskı ile oynamaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu. Ayrıca, Fenerbahçe'nin top kayıplarına dikkat ettiklerini vurguladı.

Birliktelik ve Oyuncu Performansları

Takım içindeki coşkuya da dikkat çeken Atan, "Üç maçtır soyunma odası çok güzel hikayeler anlatıyor. Azalarak birleştik. Bunu kutlamamız gerekiyor," ifadelerini kullandı. Başakşehir'in şampiyonluk geçmişine atıfta bulunarak, performansın oyuncular için taşın altına elini koyacak durum olduğunu belirtti.

Sıkışık Program ve Uyumluluk

Atan, 3 günde bir maç oynayacak olmalarının zorluklarını da değerlendirdi ve "Pazartesi oynamak bizim için en ideali. Fenerbahçe 1 gün daha fazla izin yapacak," diyerek durumu özetledi.