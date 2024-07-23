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RAMS Başakşehir, La Fiorita Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamlıyor

RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi için La Fiorita ile oynayacağı maça hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 21:09
RAMS Başakşehir, La Fiorita Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamlıyor

RAMS Başakşehir, La Fiorita Maçı İçin Hazırlık Yürütüyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu çerçevesinde 25 Temmuz Perşembe günü San Marino’nun La Fiorita takımıyla karşılaşacak olan RAMS Başakşehir, galibiyet hedefiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

Takım Antrenmanı Detayları

Turuncu-lacivertli ekip, kulüp tesislerinde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yoğun bir idman programı yürütüyor. Antrenmanın başlangıcında dinamik ısınma ve sonrasında hücum çalışmaları yapıldı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Son Hazırlık

RAMS Başakşehir, yarınki son antrenman ile La Fiorita maçı için hazırlıklarını tamamlayacak.

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