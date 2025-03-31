RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u 3-1 Mağlup Ederek Haftayı Kapattı

Maçta Öne Çıkan Gelişmeler

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Başakşehir, ikas Eyüpspor ile karşılaştı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu maç, konuk takım için sezonun kritik dönemlerinden birini temsil etti.

Maçın Detayları

Maçın 57. dakikasında Yalçın Kayan tarafından kullanılan bir şut, az farkla kalenin üstünden auta gitti.

74. dakikada, Başakşehir bir kez daha öne geçti. Orta sahada topla buluşan Kemen, sağ kanatta Yusuf Sarı'ya pas verdi. Yusuf, ceza sahasına yerden ortasıyla gönderdiği topu kalabalık bir ortamda Kemen röveşata ile ağlara gönderdi.

80. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan yaptığı ortada, defans oyuncusu Ba topu uzaklaştırdı ancak Umut Meraş'ın şutu az farkla yandan auta gitti.

86. dakikada Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Muhammed'in uzun topunu, orta alandaki Keny kafayla indirdi. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahasına kadar sürdüğü topura etkili bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.

Maçın son anlarında, 90+3. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında Hamza Akman'ın uzaklaştıramadığı top Keny tarafından alındı. Plase vuruşu, kaleci Berke tarafından kurtarıldı. Ancak maçın sonucunu etkileyen bir durum gerçekleşmedi.

Sonuç olarak, RAMS Başakşehir, ikas Eyüpspor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti ve ligdeki hedeflerine adım adım yaklaştı.