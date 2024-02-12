Real Madrid Arda Güler için kararını verdi

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği genç yetenek Arda Güler, La Liga'nın 24. haftasında oynanan Girona maçında sergilediği performansla dikkat çekti. Real Madrid'in yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Arda Güler, takımının 4-0 galip geldiği Girona maçında oyuna sonradan dahil olarak, 89. dakikada kazandığı penaltı ile büyük bir etki yaratmıştı.

Temmuz ayında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Santiago Bernabeu'da 7 ay sonra taraftarlarının karşısına çıktı. Bu önemli maçta 77. dakikada oyuna giren genç futbolcu, 89. dakikada ceza sahasında yapılan müdahale sonucu penaltı kazandırdı. Bu an, taraftarlar tarafından büyük alkış alırken, Arda Güler'in etkileyici performansı teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de gözünden kaçmadı.

Ancak Arda Güler'in penaltı kazandırmasının ardından sahada ilginç anlar yaşandı. Arda'yı tebrik etmek için yanına gelen Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu Camavinga, genç oyuncunun kulağını yalayarak garip bir hareket yapınca, Arda Güler bu durumdan rahatsızlık duydu ve öfkelendi. Bu anlar sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir kitle tarafından paylaşıldı.





İspanyol basınından ise Arda Güler ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid'in genç oyuncunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla, sezon sonunda Arda Güler'i iyi bir kulübe kiralama planları yaptığı belirtildi. Bu hamlenin, millî futbolcunun fiziksel ve futbolistik gelişimini hızlandırmayı amaçladığı ifade edildi.

Arda Güler'in geleceğiyle ilgili yapılan değerlendirmelerde, genç oyuncunun sadece Real Madrid için değil, genel olarak futbol için umut verici bir yetenek olduğuna vurgu yapıldı. 18 yaşındaki futbolcunun geleceğin Real Madrid'inin temel direklerinden biri olma potansiyeline sahip olduğu belirtilirken, yönetimin onu daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralama düşüncesinde olduğu ifade edildi.

Şu anda Arda Güler için Premier Lig'den Tottenham ve Bundesliga lideri Bayer Leverkusen'den gelen kiralama teklifleri masada duruyor. Xabi Alonso'nun Leverkusen'in başında kalması durumunda bu transferin en uygun seçenek olabileceği belirtilirken, Tottenham'ın teklifinin de ciddi şekilde değerlendirildiği ifade edildi. Arda Güler'in geleceğiyle ilgili bu sürpriz karar ve Premier Lig'e olan ilgi, futbolseverleri heyecanlandırmış durumda.