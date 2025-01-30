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Rick Van Drongelen, Samsunspor'un Savunma Başarısını Açıkladı

Samsunspor'un savunma oyuncusu Rick Van Drongelen, takımın başarılı savunmasını forvet baskısıyla ilişkilendirdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 18:18
Rick Van Drongelen, Samsunspor'un Savunma Başarısını Açıkladı

Rick Van Drongelen'den Açıklamalar

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un Hollandalı savunma oyuncusu Rick Van Drongelen, ligde en az gol yiyen takımlar arasında olmalarının sebepleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Nuri Asan Tesisleri'nde gazetecilere konuşan Drongelen, takımın savunma başarısının forvet oyuncularının baskısıyla başladığını vurguladı.

Savunmanın Başlangıcı Forvet Baskısı

Drongelen, "Savunma aslında forvet oyuncumuz, onların yaptığı baskı ile başlıyor. Forvet oyuncularımız öndeki baskıyı iyi kuracak olursa biz de geride daha iyi savunma yapabiliyoruz. Rakiplerimiz kalemize daha yakın olduğunda hepimiz sorumluluk alıyoruz. Bu şekilde az gol yemek için mücadele edeceğiz" ifadesini kullandı.

Hedefler ve Beklentiler

Sezon öncesinde 20 haftada 40 puana ulaşmayı beklemediklerini belirten Van Drongelen, "Halen ligde 16 maçımız var. İyi bir puandayız ama ligin kalan kısmı için hala açız diyebilirim. Aynı oyunu, aynı performansı ve azmi ligin sonuna kadar göstermemiz gerekiyor" dedi.

RAMS Başakşehir Maçı Öncesinde Değerlendirmeler

Van Drongelen, hafta sonu karşılaşacakları RAMS Başakşehir'in tecrübeli bir takım olduğunu belirtirken, "Ligde en skorer oyunculardan birisine sahipler. Bugüne kadar deplasmanlarda iyi performans gösterdik. İyi oyunla puanlarla İstanbul'dan dönmek istiyoruz" dedi.

Öte yandan, kırmızı-beyazlı takım, 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam ediyor. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Antrenmana ısınma koşu ile başlayan futbolcular, günü taktik çalışması ile tamamladı. İdmana, elindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen Emre Kılınç katılmadı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un Hollandalı savunma oyuncusu Rick Van...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un Hollandalı savunma oyuncusu Rick Van Drongelen, Nuri Asan Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un Hollandalı savunma oyuncusu Rick Van...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un Hollandalı savunma oyuncusu Rick Van Drongelen, Nuri Asan Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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