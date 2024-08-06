Romanya'nın Yeni Teknik Direktörü: Mircea Lucescu

Romanya Milli Futbol Takımı, tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu ile yeni bir döneme adım atıyor. 79 yaşındaki Lucescu'nun, Romanya Futbol Federasyonu ile 2026 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladığı açıklandı.

Tarihçe ve Deneyim

Profesyonel futbol dünyasında uzun bir geçmişe sahip olan Lucescu, Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı gibi önemli takımlarda teknik direktörlük yapmıştır. En son olarak, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımında görev almıştır.

Bu yeni görevinde Lucescu, Romanya'nın uluslararası arenada daha başarılı olmasını hedeflemektedir.