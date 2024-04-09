Sacha Boey, Bayern Münih'te sahalara dönmeye hazır!

Alman ekibi Bayern Münih, ara transfer döneminde Galatasaray'dan transfer ettiği Sacha Boey'in sakatlığını atlatarak bugün bireysel antrenmanlara başladığı bilgisi paylaşıldı. Sol arka uyluğundan yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Boey'in geri dönüşü, takım için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bayern Münih'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, takımın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal ile oynayacağı maç için Londra’da olduğu, Sacha Boey'in ise Almanya’daki antrenman tesislerinde bireysel çalışmalara başladığı belirtildi.

23 yaşındaki Fransız futbolcu, ara transfer döneminde Bayern Münih'e katıldıktan sonra çıktığı 2 müsabakada toplamda 109 dakika sahada kaldı. Boey'in yeniden forma giymeye hazır hale gelmesi, Bayern Münih taraftarları tarafından memnuniyetle karşılanıyor.