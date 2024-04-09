Bist 100
9.814,19 0%

Sacha Boey, Bayern Münih'te sahalara dönmeye hazır!

Alman devi Bayern Münih, ara transfer döneminde Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Sacha Boey'in sakatlığını atlatıp bugün bireysel antrenmanlara başladığı bilgisi paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 22:05
Sacha Boey, Bayern Münih'te sahalara dönmeye hazır!

Alman ekibi Bayern Münih, ara transfer döneminde Galatasaray'dan transfer ettiği Sacha Boey'in sakatlığını atlatarak bugün bireysel antrenmanlara başladığı bilgisi paylaşıldı. Sol arka uyluğundan yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Boey'in geri dönüşü, takım için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bayern Münih'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, takımın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal ile oynayacağı maç için Londra’da olduğu, Sacha Boey'in ise Almanya’daki antrenman tesislerinde bireysel çalışmalara başladığı belirtildi.

23 yaşındaki Fransız futbolcu, ara transfer döneminde Bayern Münih'e katıldıktan sonra çıktığı 2 müsabakada toplamda 109 dakika sahada kaldı. Boey'in yeniden forma giymeye hazır hale gelmesi, Bayern Münih taraftarları tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca kişiye 1.250 TL ulaşım yardımı! Almak için tek şart isteniyor

Milyonlarca kişiye 1.250 TL ulaşım yardımı! Almak için tek şart isteniyor

Dışarı çıkanlar geri dönecek! O illerde kar kış kıyamet başlıyor

Dışarı çıkanlar geri dönecek! O illerde kar kış kıyamet başlıyor

Cumhurbaşkanı jestiyle emeklilere 8000 TL nakit ödeme! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor

Cumhurbaşkanı jestiyle emeklilere 8000 TL nakit ödeme! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor

Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler

Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
4
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
5
Bayern Münih Sacha Boey için kararını verdi
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
7
Fenerbahçe'den Galatasaray ile oynacağı Süper Kupa maçına İlişkin flaş paylaşım!

Cumhurbaşkanı jestiyle emeklilere 8000 TL nakit ödeme! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor

Dışarı çıkanlar geri dönecek! O illerde kar kış kıyamet başlıyor

TOKİ Nisan ayında herkesi ev sahibi yapacak! O illerde hiç evi olmayana müjde!

Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler

EYT'yi kaçıranlara ikinci EYT piyangosu! Yeni şartlar 1999-2008 arasını bayram ettirecek

Milyonlarca kişiye 1.250 TL ulaşım yardımı! Almak için tek şart isteniyor

50 yaş üzeri emekliye promosyon müjdesi! 18.000 TL+ 25.000 TL ek ödeniyor

Mutfak tüpüne dev indirim! Bayram ayarı verildi: 120 TL düşüyor

Ziraat Bankası da akıma ayak uydurdu! Bayrama 1 kala 10 bin lira ödüyor

Altın almak için son fırsat! Uzman isim 3000 TL'yi göreceği tarihi verdi!

Yapı Kredi Bankası personel alımını başlattı! Masa başı çalışmak isteyenlere başvurular açıldı

Emeklilere 11.900 TL ek ödeme piyangosu çıktı! O tarihlerde hesabına bakan şenlenecek