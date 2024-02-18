Sacha Boey'e şans vermeyen Tuchel artık o takımda

Almanya Bundesliga'nın nihai şampiyonu Bayern Münih için bu sezon işler pek iyi gitmiyor. Bavyeralı dev şu anda sıralamada Bayer Leverkusen'in gerisinde yer alıyor.

Bundesliga'da 21. hafta maçlarında Thomas Tuchel'in öğrencileri bu hafta deplasmanda Bayer Leverkusen'e 3-0 mağlup olduktan sonra şampiyonluk yarışında beklenmedik bir darbe alırken Leverkusen 55 puanla liderliğini sürdürdüğü Bayern'in de 50 puanını koruduğu görüldü.

SACHA BOEY DEPREMİ

Bu yenilginin ardından Bayern Münih'e bir kötü haber daha verildi. Bayern Münih, Galatasaray'dan transfer ettiği Sacha Boey'in idmanda sakatlandığını duyurdu. Bayern Münih, Fransız sağ bek oyuncusunun sol dizinde yırtık yaşadığını açıkladı. 23 yaşındaki oyuncunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması beklenmekte.





TUCHEL'E AĞIR ELEŞTİRİ

Bu arada Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel, bu hafta UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında deplasmanda Lazio'ya 1-0 yenildikten sonra yoğun eleştirilere maruz kaldı. Lazio'nun 0-1'lik yenilgisi Bayern Münih taraftarlarını da kızdırdı ve Alman teknik adama sosyal ağlardan tepki göstererek sert eleştirilerde bulundular.





Bazı taraftarlar Sacha Boey'in Lazio karşısında ilk 11'de yer almasını bekliyor. Bir Bayern Münih taraftarı sosyal ağlarda şu eleştiriyi yaptı: "Sacha Boey, Thomas Tuchel'in yüzünden Fransız takımına çağrılmayacak."

Tüm bu kaotik süreç sonrası Tuchel hakkında şaşırtıcı bir açıklama yapıldı. Sportslens'in haberine göre Premier Lig ekiplerinden West Ham United, David Moyes'u kovmayı düşünüyor. Basın, Londra kulübünün Tuchel'i teknik direktör olarak atamaya hazırlandığını bildirdi.