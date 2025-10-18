Sadettin Saran: Fenerbahçe'yi Avrupa ve Dünyada Başarıyla Anılan Marka Yapacağız

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kulübün geleceği için birlik, şeffaflık ve mali disiplin çağrısı yaptı. Görevi devraldığı için teşekkür eden Saran, reddedilen maddelerin onaylanacağına inandığını belirtti.

Birlik ve Geçmiş Tartışmalarına Veda

Saran, seçimin saygılı bir süreç içinde geçtiğini hatırlatarak, "Fenerbahçe'ye hizmet eden herkese duyduğum saygıyı bir kez daha ifade etmek isterim." dedi. geçmişin tartışmalarında takılı kalmanın kulübe zarar verdiğini vurgulayarak, "Bizim birbirimizi suçlamaya değil anlamaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Eski yönetime de çağrı yapan Saran, "Sayın Yıldırım keşke gitmeseydi. Size açık çağrım. Lütfen kulübe gelin tüm belgeler, sözleşmeler orada. Hangi proje hangi aşamada hepsi önünüzde. Soru işaretiniz varsa bunları masada birlikte gidelim gerçekleri konuşalım ama birbirimizi yıpratmadan." dedi.

Sportif Hedefler ve Takım Yönetimi

Saran, kulübün hedefini netleştirerek, "Hedefimiz yarıştığımız her kulvarda Fenerbahçe adını sadece Türkiye'de değil Avrupa'da ve dünyada başarı güven ve istikrarla anılan bir marka haline getirmektir." diye konuştu. Fenerbahçe'nin potansiyelinin görülenin çok ötesinde olduğunu belirtti.

Futbol takımı için iki ilke benimsediklerini söyleyen Saran, "Baskı ne olursa olsun sakin kalmak ve doğru olanı popüler olana tercih etmek." dedi. Seçim sürecinin Samandıra'da yarattığı belirsizliğe değinerek oyuncuların moralinin düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Teknik ekip için güven vurgusu yapan Saran, "Teknik ekibimiz çalışkan, şeffaf ve oyuncu grubunda kredisi var. Güven sonuçla büyür, bahaneyle küçülür." ifadelerini kullandı. Milli ara sürecinde yapılan bireysel kontroller ve fiziksel-mental toparlanma çalışmalarının önemine işaret etti.

Disiplin kararlarına da değinen Saran, "Bu inancı korumak için 2 oyuncumuz için kadro dışı kararı aldık. Onlar da bu ailenin bir parçası. Bu karar ceza değil, takımın düzeninde hatırlatma mekanizmasıdır." diyerek kararın takımı güçlendirme amaçlı olduğunu belirtti.

Mali Durum, Yetki Talepleri ve Şeffaflık

Saran mali tabloya ilişkin, "Ben mali tablodan korkarak bu göreve gelmedim" dedi; yönetimin tüm yükümlülükleri zamanında yerine getirdiğini vurguladı. Üyelerin soru işaretlerini anladığını belirterek şeffaf diyalog sözü verdi.

20-21 Eylül'de yapılan genel kurulda yönetim kuruluna verilmesi gereken bazı yetkilerin onaylanmadığını hatırlatan Saran, bunun kulübün operasyonel ve yatırım işlerini kısıtladığını söyledi. "Kulübün gayrimenkullerini değerlendiremiyoruz. Sadece büyük yatırımları değil günlük işleyişi bile doğrudan etkiliyor." dedi.

Maddelerin kapsamını netleştirip üyelerin onayına açık şekilde sunacaklarını belirten Saran, bu çerçevede uzun vadeli transfer planlaması, borç yönetimi ve yeni gelir kalemlerinin bulunduğunu aktardı. En önemli hedeflerden birinin bankalar birliğinden çıkmak olduğunun altını çizdi: "Bu yükten kurtulmak, kaynaklarımızı kendi geleceğimize yönlendirmek istiyoruz."

Saran ayrıca, "Bilinmesini isteriz ki kulübün bilgisi dışında el altından yapılmış gizli anlaşmalar kesinlikle söz konusu değildir. Tüm sözleşmeler denetlenmekte ve onaylanmaktadır." diyerek şeffaflık taahhüdünü yineledi.

Gelecek Takvim ve Çağrı

Saran, sponsorluk gelişmelerine de değinerek önümüzdeki hafta camiaya iki yeni sponsorluk haberini paylaşmayı beklediklerini aktardı. 25 Ekim'deki genel kurula atıfla, yetki taleplerinin yeniden görüşüleceğini belirterek, "25 Ekim'de herkesi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na bekliyorum." dedi.

Kapanışta Saran, birlik ve akıl vurgusunu yineleyerek, "Her şeyin sözünü verdik, şimdi sıra sonuç almakta. Bu sonucu getirecek şey aramızda. Aynı inançla aynı hedefe yürürsek Fenerbahçe'yi istikrarıyla anılan bir kulüp haline getireceğiz." sözleriyle destek ve sabır çağrısını yineledi.

Not: Konuşmada geçen isimler, tarihler ve ifadeler aynen korunmuştur.

