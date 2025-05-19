Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu Coşkusu

Samsun, 19 Mayıs Yarı Maratonu'na ev sahipliği yaptı. 215 sporcu mücadele etti, erkeklerde Bahattin Üney, kadınlarda Duygu Turgut Boyan birinci oldu.