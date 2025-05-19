Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu Coşkusu

Samsun, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 106. yılı dolayısıyla düzenlenen 19 Mayıs Yarı Maratonuna ev sahipliği yaptı.
Bu özel etkinlik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Atakum Gençlik Merkezi önünde başladı.
Yarı maratonda toplam 215 sporcu ter dökerken, yarışmanın sonucunda erkekler kategorisinde Bahattin Üney birinci olurken, kadınlar kategorisinde ise Duygu Turgut Boyan zafere ulaştı.
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 106. yılı kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Yarı Maratonu start aldı.
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 106. yılı kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Yarı Maratonu start aldı.