Samsun'da 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası Devam Ediyor

Samsun'da Boks Heyecanı Tavan Yapıyor

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Samsun'da tüm hızıyla devam ediyor. Bu önemli organizasyon, Atatürk Spor Salonu'nda 58 ilden toplam 738 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Yarı Final Mücadeleleri Başladı

Şampiyonanın altıncı gününde, 22 yaş altı, yıldız ve gençler için yarı final müsabakaları başladı. Şampiyonayı yerinde takip eden Olimpik Kadro Yüksek Performans Direktörü ve Türkiye Boks Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Nazım Dalkıran, organizasyon hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dalkıran, “Çok güzel maçlara şahitlik ettik. Yarından itibaren finallerle birlikte şampiyona sona erecek. İlk defa üç kategorinin aynı anda yapıldığı ve büyük bir katılımla gerçekleşen böyle bir organizasyonu yaşıyoruz. Samsun ili bizi çok iyi karşıladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri bize gerekli kolaylığı sağladı. Her şey çok iyi gidiyor, kendilerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Final Mürekebeleri 22 Nisan'da

Şampiyonanın son günü olan 22 Nisan'da final müsabakaları gerçekleştirilecek. Boks severler, final gününde heyecan dolu karşılaşmalara tanık olmayı bekliyor.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Samsun'da sürüyor.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Samsun'da sürüyor.