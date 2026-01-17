Samsunspor, Gençlerbirliği Deplasmanında Galibiyet Arıyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 18. haftasında yarın saat 17.00'de Gençlerbirliği deplasmanında 5 maçlık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:18
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 11:18
Maç bilgileri ve hedef

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında yarın saat 17.00'de deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi, ligde oynadığı son 5 maçta aldığı 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetin ardından ikinci devrenin ilk sınavında galibiyet bularak kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor.

Lig durumu

Maç öncesi puan durumunda Samsunspor, 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle toplam 25 puanla 6. sırada yer alıyor. Rakip Gençlerbirliği ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor.

Hazırlıklar ve kadro bilgileri

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor'da eksikler dikkat çekiyor. Maçta forma giyemeyecek isimler arasında sakatlıkları bulunan Rick van Drongelen, Bedirhan Çetin, Afonso Sousa, Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly bulunuyor. Ayrıca kırmızı kart cezalısı Antoine Makoumbou ile Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Senegalli forvet Cherif Ndiaye yine mücadelede yer alamayacak.

Öte yandan yeni transferlerden İrfan Can Eğribayat, Yalçın Kayan ve Elayis Tavşan'ın karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

Karşılaşma, Samsunspor için hem moral hem de lig sıralaması açısından kritik öneme sahip olacak.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

