Samsunspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına 4 Eksikle Devam Ediyor

Samsunspor Konyaspor Maçı Hazırlıkları

Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü kendi sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Maç öncesi hazırlıklarına devam eden Samsunspor, antrenmanlarını 4 eksikle gerçekleştirdi.

Antrenman Detayları

Yapılan açıklamaya göre, antrenman Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Futbolcular, antrenmana ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı ve ardından pozisyon çalışmaları ile devam etti.

Eksik Futbolcular

Milli takım kamplarında bulunan futbolcular; Marius Mouandilmadji, Lubomir Satka, Angelo Gomes Nanu ve Oliver Ntcham, antrenmana katılmadı. Samsun ekibi, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.