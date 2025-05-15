Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi'ne Göz Kırpıyor

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi'ne Hedef Koydu

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, takımın UEFA Konferans Ligi’ne katılımının kesinleştiğini belirtti. Bilen, "Neden UEFA Avrupa Ligi olmasın diye çabalıyoruz" diyerek hedeflerinin daha büyük olduğunu açıkladı.

Son Haftalara Girdikçe Hedefler Büyüyor

Süper Lig'de son 3 haftaya girildiğinde dördüncü sırada bulunduklarını vurgulayan Bilen, "Ligde 3 maçımız var. Bu 3 maçı da elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı. Avrupa kupalarına katılmanın Samsun şehrine önemli katkılar sağlayacağını dile getiren Bilen, bu bilinçle çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Sivasspor Maçı ve Hedef Üçüncülük

Veysel Bilen, Sivasspor ile zorlu bir maça çıkacaklarını belirtirken, rakiplerinin durumunun kendilerini ilgilendirmediğini, önemli olanın kendi performansları olduğunu ifade etti. "Bizi ilgilendiren tek nokta dördüncülük konumumuzu üçüncülük haline getirmektir" diye ekledi.

Avrupa Hedefi İçin Kararlılık

Bilen, son dönemde tüm hesaplarının Avrupa kupalarına katılmak üzerine yapıldığını vurgulayarak, "Son 3 maçımızı da kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi. Beşiktaş ile üçüncülük konusunda kıyasıya bir mücadele içerisinde olduklarını dile getiren Bilen, rakiplerinin durumunun kendileri için önemli olmadığını, yalnızca kendi maçlarını kazanmaları gerektiğini yineledi.

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, UEFA Konferans Ligi'ne katılmayı garantilediklerini belirterek, "Neden UEFA Avrupa Ligi olmasın diye çabalıyoruz." dedi.