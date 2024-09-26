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Samsunspor'un Hedefi: Ligde Kalmak

Samsunspor Teknik Direktörü Reis, hedeflerinin ligde kalmak olduğunu vurguladı ve Göztepe karşısında galip gelmek istediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 15:39
Samsunspor'un Hedefi: Ligde Kalmak

Samsunspor'un Geleceği İçin Hedef: Ligde Kalmak

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, takımının Süper Lig'deki geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Reis, öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olduğunun altını çizdi.

Taraftarların Hayalleri ve Gerçekler

Reis, taraftarların Avrupa kupalarına gitme hayalleri olduğunu belirtse de, bu durumu değerlendirirken, "Ben bir hayalperest değilim. En büyük amacımız ligde kalmak," dedi. Süper Lig'in 7. haftasında oynayacakları Göztepe karşılaşması hakkında da uyarılarda bulunarak, "Göztepe, defansif anlamda iyi bir takım. Onlardan en iyi performansı almak zorundayız," ifadelerini kullandı.

Göztepe Maçı Öncesi Beklentiler

Reis, Konyaspor ile olan karşılaşmada yaşadıkları olumsuz sonucu unutarak, Göztepe maçında daha iyi bir performans sergileyeceklerine inandığını belirtti. "Maçlar çok zor geçiyor ama bu karşılaşma için taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Galip gelmek istiyoruz," dedi.

Reis, son olarak, takımın motive olmasını sağlayacak olan desteklerin, başarı için büyük önem taşıdığını vurguladı. Taraftarların, Göztepe karşısında yanlarında olmasını beklediklerini ifade ederek, "Onların desteği bizim için çok önemli," şeklinde konuştu.

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