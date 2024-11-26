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Samsunspor'un Hedefi: Rehavete Kapılmadan Devam

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, ligdeki başarıya rağmen temkinli yaklaşım sergilediklerini ifade etti.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 18:05
Samsunspor'un Hedefi: Rehavete Kapılmadan Devam

Samsunspor'dan Temkinli Başarı Açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, Başkan Vekili Veysel Bilen ile beraber, ligin daha üçte biri tamamlanmış olmasına rağmen yönlerini net olarak belirlemiş durumda. Bilen, "Bugün geldiğimiz yer, aldığımız puanlara rağmen bu işlerin şakası yok" diyerek dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Başarıda Ekip Çalışmasının Önemi

Bilen, Samsunspor Kulübü İcra Kurulu üyeleri Suat Çakır, Zafer Erdoğan, Fazlıhan Carus, Serkan Kaya ve Soner Soykan ile birlikte Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kulübün icra kurulunu genişleterek yeni komiteler oluşturduklarını belirtti.

Sezona transfer yasağı nedeniyle transfer yapmadan başladıklarını hatırlatan Bilen, "Birçok eleştiriye maruz kaldık; 'Bu takım paraşütsüz düşer' dediler ama öyle olmadı" dedi. Öne çıkan başarıyı ekip çalışmasına bağlayan Bilen, "İnanılmaz performans sergiliyor takım. Bugün borcu olmayan tek kulübüz. Oyuncuların maaşları ve primleri ödeniyor, huzurlu bir ortam var" ifadesini kullandı.

Geleceğe Dönük Temkinli Hedefler

Ligin ikinci yarısının zorlu geçeceğini vurgulayan Bilen, "Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek ancak öncelikle kendimizi sağlam alalım. Aldığımız her puan altın değerinde" dedi. Ayrıca, oyuncularda bu sezonki deneyimlerin ve alışkanlıkların önemli rol oynadığını belirtti.

Forma Kampanyası ve Toplumsal Sorumluluk

Bilen, kulübün bir sosyal sorumluluk projesi olarak forma kampanyası başlattığını ve bu kampanya kapsamında bağış yoluyla alınan formaların köy okullarında çocuklara dağıtılacağını da sözlerine ekledi.

Samsunspor, önceki yıllardaki tecrübesiyle dikkat çekerken, bu sezonki hedefleri doğrultusunda takımın sıkı çalışmaya devam edeceği mesajını veriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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