Şanlıurfaspor'da Olağanüstü Genel Kurul Ertelendi

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'den düşmesinin kesinleşmesiyle beraber önemli bir gelişmeyle karşılaştı. Kulüp, olağanüstü genel kurulunu başkan adayı çıkmadığı için ertelemek zorunda kaldı.

Geçen hafta kulübün sosyal tesislerinde yapılan ilk toplantıda, gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle genel kurul başka bir tarihe ertelendi. Bu süreçte, divan heyeti oluşturulmuş ve mali raporlar okunmuştur.

Divan başkanı Burhan Güllü, divan heyetine ulaşan herhangi bir adaylık listesi bulunmadığını vurgulayarak, olağanüstü genel kurulun 12 Mayıs Pazartesi gününe ertelendiğini duyurdu.

Trendyol 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul, başkan adayı çıkmadığı için ertelendi.

Trendyol 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul, başkan adayı çıkmadığı için ertelendi.