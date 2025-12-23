Şehit Cihan Aksan Ortaokulu, Düzce Yıldız Kızlar Basketbol Şampiyonu
DÜZCE (İHA) — Şehit Cihan Aksan Ortaokulu, Düzce'de düzenlenen yıldız kızlar basketbol müsabakalarını birincilikle tamamladı. Turnuva, genç sporcuların teknik becerilerini sergilediği ve sporun birleştirici ruhunu ön plana çıkardığı çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.
Karşılaşmalar 15-22 Aralık 2025 tarihleri arasında 18 Temmuz Spor Salonu'nda oynandı. Toplam 4 takım'ın mücadele ettiği organizasyon, final maçlarının ardından son buldu.
Turnuva Sonuçları
Hafta boyunca süren maçlar sonunda rakiplerine üstünlük sağlayan Şehit Cihan Aksan Ortaokulu turnuvayı birinci sırada tamamlayarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Turnuvada ikinciliği Kasım Aktaş Ortaokulu elde ederken, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu üçüncü olarak kürsüde yer aldı.
Ödül Töreni
Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen ödül töreniyle takdim edildi.
