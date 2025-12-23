DOLAR
Şehit Cihan Aksan Ortaokulu, Düzce Yıldız Kızlar Basketbol Şampiyonu

Düzce'de 15-22 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen yıldız kızlar basketbol turnuvasunu Şehit Cihan Aksan Ortaokulu kazanarak şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 09:58
DÜZCE (İHA) — Şehit Cihan Aksan Ortaokulu, Düzce'de düzenlenen yıldız kızlar basketbol müsabakalarını birincilikle tamamladı. Turnuva, genç sporcuların teknik becerilerini sergilediği ve sporun birleştirici ruhunu ön plana çıkardığı çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Karşılaşmalar 15-22 Aralık 2025 tarihleri arasında 18 Temmuz Spor Salonu'nda oynandı. Toplam 4 takım'ın mücadele ettiği organizasyon, final maçlarının ardından son buldu.

Turnuva Sonuçları

Hafta boyunca süren maçlar sonunda rakiplerine üstünlük sağlayan Şehit Cihan Aksan Ortaokulu turnuvayı birinci sırada tamamlayarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Turnuvada ikinciliği Kasım Aktaş Ortaokulu elde ederken, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu üçüncü olarak kürsüde yer aldı.

Ödül Töreni

Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen ödül töreniyle takdim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

