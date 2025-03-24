Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda pas, dayanıklılık ve mini maç yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 18:46
Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanda çeşitli çalışmalara imza attı.

Futbolcuların Antrenman Programı

Antrenman kapsamında futbolcular, pas çalışması, dar alanda oyun, dayanıklılık koşuları ve yarı sahada mini maç yaptılar. Bu çalışmaların, Adana Demirspor karşısında daha iyi bir performans sergilemek için hazırlandığının sinyallerini verdiği belirtildi.

Maç Bilgileri

Sivasspor, yarınki antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam edecek. İki takım, 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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