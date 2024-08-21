Sivasspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda, oyuncuların ısınma hareketleriyle başladıkları süreç, jokerli hedefsiz oyun ve dayanıklılık çalışmalarıyla devam etti.

Antrenman Detayları

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktik oyun ve çift kale maçla sonlandırdı. Sivasspor, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Ayrıca, Sivasspor ile Eyüpspor arasındaki bu önemli karşılaşma, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilecek.