Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sivasspor, Gaziantep FK Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Gaziantep FK ile oynayacağı maç için hazırlıklara hız kesmeden sürdürüyor. Tamer Yazıcı'nın ziyareti gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 19:23
Sivasspor, Gaziantep FK Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor Gaziantep FK Maçına Odaklanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Maç Detayları

İki takım, 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, önemli maç için heyecanla bekliyor.

Özel Bir Ziyaret

Ayrıca, Sivas'ta yaşayan down sendromlu Tamer Yazıcı, antrenmanı ziyaret ederek teknik direktör Bülent Uygun ve futbolcularla tanışmak için stada geldi. Bu özel ziyaret sırasında Tamer Yazıcı'ya forma hediye edildi.

Tamer Yazıcı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde geçirdiği ameliyat öncesinde Sivasspor için tezahürat yapmış ve bu anlar sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kentte yaşayan down sendromlu Tamer Yazıcı (ortada), antrenmanı ziyaret ederek, teknik direktör Bülent Uygun (sağda) ve futbolcularla tanıştı. Uygun ve takım kaptanlarından Uğur Çiftçi (solda) Yazıcı'ya forma hediye etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kentte yaşayan down sendromlu Tamer Yazıcı (ortada), antrenmanı ziyaret ederek, teknik direktör Bülent Uygun (sağda) ve futbolcularla tanıştı. Uygun ve takım kaptanlarından Uğur Çiftçi (solda) Yazıcı'ya forma hediye etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kentte yaşayan down sendromlu Tamer Yazıcı (ortada), antrenmanı ziyaret ederek, teknik direktör Bülent Uygun (sağda) ve futbolcularla tanıştı. Uygun ve takım kaptanlarından Uğur Çiftçi (solda) Yazıcı'ya forma hediye etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kentte yaşayan down sendromlu Tamer Yazıcı (ortada), antrenmanı ziyaret ederek, teknik direktör Bülent Uygun (sağda) ve futbolcularla tanıştı. Uygun ve takım kaptanlarından Uğur Çiftçi (solda) Yazıcı'ya forma hediye etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kentte yaşayan down sendromlu Tamer Yazıcı (ortada), antrenmanı ziyaret ederek, teknik direktör Bülent Uygun (sağda) ve futbolcularla tanıştı. Uygun ve takım kaptanlarından Uğur Çiftçi (solda) Yazıcı'ya forma hediye etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kentte yaşayan down sendromlu Tamer Yazıcı (ortada), antrenmanı ziyaret ederek, teknik direktör Bülent Uygun (sağda) ve futbolcularla tanıştı. Uygun ve takım kaptanlarından Uğur Çiftçi (solda) Yazıcı'ya forma hediye etti.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

2 Bin 153 TL Nakit Karşılık Anında Hesabınızda! Başvuru Yapanlar 1 Ayda Bedava Kazanç Elde Ediyor

8 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

Öğrencilere Şok: MEB’den Yeni Sınav Kararı: 6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıflar İçin Sınav Uygulaması Duyurusu

CarrefourSA’dan Dev Samsung Kampanyası: Galaxy Sxx Serisi Modelinde 7 Bin TL İndirim Fırsatı!

Migros’tan Zeytin ve Zeytinyağı Fiyatlarında Şok İndirim: Orkide Markalı Ürünlerde %50’ye Varan İndirim!

2 Bin 153 TL Nakit Karşılık Anında Hesabınızda! Başvuru Yapanlar 1 Ayda Bedava Kazanç Elde Ediyor

Carrefour'dan Büyük İndirim! Ayçiçek Yağı 500 TL Üzeri Alışverişte Büyük İndirim Fırsatı

9 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

8 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

TOKİ'den 2024 Yılında Dev Kampanya: 5.848 TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı! 240 Ay Vade ile Ödeme İmkanı

İslam Memiş’ten Yatırımcılara Kriz Uyarısı: O Tarihte Piyasalarda Kusursuz Fırtına Bekleniyor!