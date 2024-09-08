Sivasspor, Gaziantep FK Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor Gaziantep FK Maçına Odaklanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Maç Detayları

İki takım, 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, önemli maç için heyecanla bekliyor.

Özel Bir Ziyaret

Ayrıca, Sivas'ta yaşayan down sendromlu Tamer Yazıcı, antrenmanı ziyaret ederek teknik direktör Bülent Uygun ve futbolcularla tanışmak için stada geldi. Bu özel ziyaret sırasında Tamer Yazıcı'ya forma hediye edildi.

Tamer Yazıcı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde geçirdiği ameliyat öncesinde Sivasspor için tezahürat yapmış ve bu anlar sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kentte yaşayan down sendromlu Tamer Yazıcı (ortada), antrenmanı ziyaret ederek, teknik direktör Bülent Uygun (sağda) ve futbolcularla tanıştı. Uygun ve takım kaptanlarından Uğur Çiftçi (solda) Yazıcı'ya forma hediye etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kentte yaşayan down sendromlu Tamer Yazıcı (ortada), antrenmanı ziyaret ederek, teknik direktör Bülent Uygun (sağda) ve futbolcularla tanıştı. Uygun ve takım kaptanlarından Uğur Çiftçi (solda) Yazıcı'ya forma hediye etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kentte yaşayan down sendromlu Tamer Yazıcı (ortada), antrenmanı ziyaret ederek, teknik direktör Bülent Uygun (sağda) ve futbolcularla tanıştı. Uygun ve takım kaptanlarından Uğur Çiftçi (solda) Yazıcı'ya forma hediye etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kentte yaşayan down sendromlu Tamer Yazıcı (ortada), antrenmanı ziyaret ederek, teknik direktör Bülent Uygun (sağda) ve futbolcularla tanıştı. Uygun ve takım kaptanlarından Uğur Çiftçi (solda) Yazıcı'ya forma hediye etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kentte yaşayan down sendromlu Tamer Yazıcı (ortada), antrenmanı ziyaret ederek, teknik direktör Bülent Uygun (sağda) ve futbolcularla tanıştı. Uygun ve takım kaptanlarından Uğur Çiftçi (solda) Yazıcı'ya forma hediye etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kentte yaşayan down sendromlu Tamer Yazıcı (ortada), antrenmanı ziyaret ederek, teknik direktör Bülent Uygun (sağda) ve futbolcularla tanıştı. Uygun ve takım kaptanlarından Uğur Çiftçi (solda) Yazıcı'ya forma hediye etti.