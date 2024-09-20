Sivasspor, Konyaspor Maçına Hazır!

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Isınmanın ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik programla idmanı tamamladı.

Maç Bilgileri

TÜMOSAN Konyaspor ile Net Global Sivasspor yarın saat 17.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.