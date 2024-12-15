Spor Toto, On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti

Voleybol: Efeler Ligi'nde Heyecan Devam Ediyor

2023 yılında gerçekleştirilen SMS Grup Efeler Ligi 13. hafta mücadelesinde, Spor Toto ekibi, deplasmanda On Hotels Alanya Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları

Maç sonucunda Spor Toto, rakibi On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, Spor Toto'nun ligdeki durumu için kritik bir avantaj sağladı.

Voleybolseverler için unutulmaz anların yaşandığı bu karşılaşmada, her iki takım da sahada mücadeleci bir oyun sergiledi. Gelecek maçlar için heyecan artarken, Spor Toto'nun bu galibiyetinin yankıları sürüyor.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor ve Spor Toto takımları Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Spor Toto oyuncusu Edgar (sağda), Alanya Belediyespor'dan Ahmetcan Büyükgöz (4) ile mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor ve Spor Toto takımları Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Spor Toto oyuncusu Edgar (sağda), Alanya Belediyespor'dan Ahmetcan Büyükgöz (4) ile mücadele etti.